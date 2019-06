Bürgermeister tritt nicht mehr an

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Der Gartzer Bürgermeister Burkhard Fleischmann hat überraschend seine Kandidatur für die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters zurückgezogen. Bei der am 16. Juni fälligen Wahl tritt die 47jährige Inge Ballenthin nun als einzige Kandidatin an. Zu den Gründen für Fleischmanns Rückzug veröffentlich die Märkische Oderzeitung in der nächsten Woche ein Interview.

Eine tatsächliche Stichwahl um den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters gibt es am 16. Juni in der Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow. Sie gehört zum Amt Gartz. Die beiden Kandidaten Norbert Dittmann sowie AngelikaBöcker hatten jeweils 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Die Wähler müssen sich am Sonntag nach Pfingsten zwischen beiden entscheiden.

Norbert Dittmann ist schon viele Jahre Bürgermeister von Hohenselchow-Groß Pinnow. Dieses Ehrenamt will er nicht abgeben: "Ich habe ein paar interessante Projekte angeschoben, die will ich in der kommenden Wahlperiode abschließen." Er ist zufrieden mit der Stimmenzahl, die die Wählergemeinschaft Hohenselchow-Groß Pinnow erringen konnte. Der 1963 geborene Norbert Dittmann ist Geschäftsführer der Bau GmbH Tantow und sieht in der Entwicklung der Infrastruktur für das Doppeldorf einen Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit. "Wir müssen noch so manche Wege sanieren. Außerdem geht es mir um altersgerechtes und vor allem bezahlbares Wohnen in Groß Pinnow. Gerade haben wir für unser Projekt die erste Anschubfinanzierung bekommen." Weiterhin will Norbert Dittmann die Dorfmitte von Hohenselchow aufwerten. Der alte Speicher soll zur Begegnungsstätte werden.

Angelika Böcker ist Jahrgang 1957 und tritt zur Kommunalwahl als Einzelwahlvorschlag an. "Es ist mein legitimes Recht, mich als Einwohnerin zu bewerben. Ich habe 36 Jahre im Amt Gartz gearbeitet. Aufgrund meiner beruflichen Veränderung von 2016 ist es mir nun möglich, als Bürgermeisterkandidatin anzutreten", sagt sie. Angelika Böcker arbeitet beim Landkreis Uckermark und will ihre Erfahrungen für beide Ortsteile einsetzen. "Ich kenne die Probleme unserer Gemeinde und weiß, was die Einwohner bedrückt. Deshalb möchte ich mich gern der Herausforderung stellen, etwas für Hohenselchow-Groß Pinnow zu bewirken."

Am 16. Juni ist also noch einmal Wahlsonntag in Gartz und in Hohenselchow-Groß Pinnow. Die Wahllokale haben von 8 bis18 Uhr geöffnet. Eine Stichwahl ist im Politikbetrieb nichts Ungewöhnliches. Auch nicht, dass nur ein einziger Kandidat auf dem Wahlzettel steht, wie jetzt in Gartz. Es gibt ein Ja- und ein Nein-Feld, in dem die Wähler ihr Kreuz machen können. Die Gartzerin Inge Ballenthin ist gewählt, wenn sie mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen kann.