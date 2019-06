Magnet für alle Gruppen

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Monate standen die früheren Bibliotheksräume am Genfer Platz leer, zuletzt trainierten Gruppen der SG Schwanebeck darin. Nun aber hält der Internationale Bund (IB) die Fäden in der Hand. Aus vier Bewerbern im Interessenbekundungsverfahren setzte sich der freie Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit durch.

Christina Wilke, die sich im Rathaus Panketal um das Verfahren gekümmert hat, zeigt Frank Madel die Räume. Der Tutor für soziale Arbeit bei der IB lebt selbst in Panketal und vergleicht die Räume am Genfer Platz mit der generationsübergreifenden Begegnungsstätte, die der IB unter anderem in Neuenhagen bei Berlin betreibt. Der 59-Jährige, der am Montag seinen 60. Geburtstag feiert, hat viele Ideen für den Genfer Platz.

"Zunächst wollen wir zu allen Gruppen und Vereinen Kontakt aufnehmen, die die Räume schon nutzen oder Bedarf haben", berichtet der für den Barnim zuständige Mitarbeiter. Er denkt an die Seniorengruppe Alpenberge/Gehrenberg, an Siedlervereine oder das Netzwerk gesunde Kinder. Auch der Sportverein wird weiterhin trainieren können. "Wir wollen die Interessen unter einem Dach verbinden und koordinieren, außerdem bieten wir soziale Hilfestellungen für Familien an", führt Madel weiter aus. Eine Vollzeitstelle für einen Sozialpädagogen hat der IB gerade ausgeschrieben. Außerdem soll eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst am Genfer Platz angesiedelt sein.

Die Gemeinde Panketal, berichtet Christina Wilke, hilft mit Personalkostenzuschuss und Ausstattung. Neben dem 140 Quadratmeter großen Raum im Obergeschoss stehen eine kleine Küche, Lager und im Erdgeschoss ein Versammlungsraum mit Küche zur Verfügung. Dieser wird auch oft für Feierlichkeiten genutzt. Mit dem Lift können auch Menschen mit Einschränkungen oder Kinderwagen ins Obergeschoss gelangen. "Das sind optimale Bedingungen für unsere Arbeit", schätzt der Tutor ein.

Mit einem Tag der offenen Tür will sich der IB der Öffentlichkeit vorstellen, ehe am 1. September die Arbeit beginnt. "Vieles wird auf Vertrauensbasis laufen", erläutert die die Rathaus-Mitarbeiterin Wilke.

Von Kleinkind bis Omi

Ob Nachhilfe-Unterricht, Basteln mit Familien oder als Anlaufpunkt für junge Flüchtlinge, der IB ist breit aufgestellt. In Panketal betreibt der Bund unweit vom Genfer Platz die mobile Jugendarbeit mit Sozialarbeiter Daniel Buggenhagen. Auch die Jugendkoordinatorin Jana Kohlhaw, die in der Gemeinde bekannt ist, gehört zu diesem Anbieter.

"Wir haben frühkindliche Förderangebote für Kinder bis zu drei Jahren ebenso im Blick wie die Seniorenarbeit", ermuntert Madel dazu, das Gespräch zu suchen. Geöffnet sein soll wochentags, ab und an bei Aktivitäten auch am Wochenende. "Zum Beispiel, wenn die Siedler eine Pflanzentauschbörse veranstalten wollen", ergänzt Christina Wilke.

Aus dem Bundesprogramm für Mehrgenerationenhäuser will sich der IB Unterstützung holen. In Neuenhagen habe der Anbieter gute Erfahrungen damit gemacht, berichtet der Panketaler. "Ich denke, wir werden genug Anfragen erhalten", schätzt Frank Madel ein.

Wer Kontakt aufnehmen, sich mit Ideen oder Wünschen und Projekten einbringen möchte, kann jederzeit Kontakt zu Frank Madel aufnehmen. Über E-Mail frank.madel@ib.de. Telefonisch ist er unter 03338 70219111 zu erreichen.