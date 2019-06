Theater wird politischer

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Als eine Zeit der Superlative bezeichnet Theaterintendant Reinhard Simon die vergangenen zwei Jahre an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt: "Wir haben uns konsolidiert. Uns geht es finanziell gut." Keine Rede mehr von der finanziellen Schieflage, in die das Haus geraten war. Stattdessen listet Simon gestiegene Zuschauerzahlen auf. Beim Musical "Tamara" über DDR-Rocksängerin Tamara Danz hat es fast 6800 Zuschauer gegeben. "Wir haben den richtigen Riecher gehabt. Das Publikum konnte sich mit unserer Heldin und ihrer Zeit identifizieren", sagt Simon, der in "Tamara" auch Regie geführt hat. Im Weihnachtsmärchen "Die verzauberten Brüder" hat es über16 800 Gäste gegeben, mehr als beim erfolgreichen "Zwerg Nase" 2017 mit 15 700 Zuschauern. Die Jubiläumsshow "40 Jahre Bunter Weihnachtsteller" hat in sechs Vorstellungen 600 Zuschauer mehr als im Vorjahr gebracht. Auch bei der "Schatzinsel" auf der Odertalbühne gab es fast1000 Zuschauer mehr als im Vorjahr. Simon freut sich: "Schon vor der Premiere des neuen Open-air-Stückes Shrek sind 2000 Karten im Vorverkauf rausgegangen."

Für ihn ist es eine Genugtuung, diese Zahlen präsentieren zu können. Im August wird er 68 Jahre und nimmt Abschied als Intendant. Die Uckermärkischen Bühnen und Freunde des Theaters bereiten ihm am 24. August mit der "MachBar" eine Extrashow auf der Odertalbühne. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit dem Elfenfest für die ganze Familie. Es ist zugleich der Auftakt für die neue Spielzeit 2019/2020. Das aktuelle Spielzeitheft liegt gerade druckfrisch vor. Es macht nicht nur mit Schauspielern des Schwedter Theaters bekannt, sondern auch mit neuen Bühnenproduktionen und Gastspielen. Zwischen September 2019 und Juni 2020 wird es zwölf Premieren geben.

Der künftige Intendant André Nicke stellt die neue Spielzeit unter das Motto "Gesicht zeigen" und sagt: "Wir als Theaterleute zeigen Gesicht und übernehmen Verantwortung. Wir haften für das, was wir tun und sagen." Das Motto habe viel mit der Initiative "Die Vielen" zu tun, in der Künstler aus ganz Deutschland ein klares Bekenntnis gegen Populismus und für Vielfalt in der Kunst und im Leben liefern. In dieser Linie steht auch die erste Theaterpremiere der neuen Saison. Sie ist ein Klassenzimmerstück für Jugendliche und findet am 5. September statt. Das Stück trägt den Arbeitstitel "Fridays for future" und wird extra für Schwedt geschrieben. Mit einem Polit-Thriller geht es weiter, wenn "Nürnberg" auf die Bühne kommt. Es ist ein polnisches Stück und eine deutsche Erstaufführung am 13. September. "Wir gehen damit auf Tour durch Brandenburg, ganz im Sinne unserer Aufgaben als Landestheater. Das Stück ist ein hochpolitisches Kammerspiel und ein wirklich harter Stoff", erklärt André Nicke.

Die erste Premiere im großen Saal ist zugleich eine Uraufführung. Das Rockmusical "Till Ulenspiegel" ist extra für Schwedt geschrieben worden. Dieser Tage beginnt Reinhard Simon als Regisseur mit den Proben. Auf "Till" folgen das Kleinkunstprogramm "Kitsch!" und das Weihnachtsmärchen "Die Schöne und das Biest". Den Premierenschluss 2019 macht die Komödie "Der zerbrochene Krug". Weitere neue Produktionen gibt es 2020.