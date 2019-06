Hausärzte werden knapp

Olaf Gardt

Storkow (MOZ) In der ländlichen Region Hessens an der Grenze zu Thüringen rollt seit einigen Monaten ein Medibus. Ausgestattet wie eine gute Hausarztpraxis mit Ultraschall für Bauch- und Schilddrüse, Minilabor und extra Behandlungsraum, werden ein Allgemeinmediziner und die Krankenschwestern regelmäßig von einem bei der Deutschen Bahn angestellten Busfahrer in Orte gefahren, in denen es keine oder viel zu wenig Hausärzte gibt. Das mittlerweile preisgekrönte Projekt stellte Dr. Eckhard Starke, Vizechef der Kassenärztlichen Vereinigung Hessens, auf der Storkower Burg vor. Dort berieten Ärzte und Kommunalpolitiker über die Absicherung der medizinischen Grundversorgung im ländlichen Raum. Vom hessischen Medibus zeigten sich alle angetan, doch Starke sorgte schnell für Ernüchterung. "Es ist eine Verlegenheitslösung, nicht die Lösung des Problems", machte er klar.

Das Problem in Hessen ähnelt dem Problem in Brandenburg. Zwar ist die Zahl der niedergelassenen Mediziner relativ konstant, steigt die Summe der Ärzte insgesamt sogar leicht an. Doch vor allem im ländlichen Raum schließen Praxen, werden die Wege zum nächsten Haus- und erst recht zum nächsten Facharzt immer weiter. Eine Besserung ist nicht in Sicht. "Die Situation bleibt nicht wie sie ist, sie wird schlechter", prophezeit Dr. Rutker Stellke. Stellke, drei Jahre Leiter des Kreisgesundheitsamtes, stellte auf der Veranstaltung die Situation im Kreis dar, weil die Kassenärztliche Vereinigung des Landes zur Tagung auf der Storkower Burg keinen Vertreter entsenden konnte.

Immer mehr Praxen schließen

Für die Vereinigung gilt der Kreis in den meisten ärztlichen Fachgebieten aktuell noch als "überversorgt". Nach einem komplizierten Verfahren, das Einwohnerzahl, Alter und Gesundheitszustand der Menschen einbezieht, wird berechnet, wie viele Mediziner in welchen Fachgebieten gebraucht werden. Dabei geht es nicht nur darum, den Patienten erträgliche Wartezeiten und kurze Wege zu sichern. Auch die Ärzte müssen geschützt werden. Die arbeiten weit über die offiziellen Praxisöffnungszeiten hinaus. Erst einmal, weil alle Patienten behandelt werden müssen, die im Wartezimmer sitzen. Dann kommen Hausbesuche und eine immer weiter wachsende Bürokratie hinzu.

Das Hauptproblem, das sich nun von Jahr zu Jahr verschärfe, so Stellke, sei aber die Altersstruktur in der Ärzteschaft. In einigen Regionen ist die Mehrzahl der Mediziner über 60. In drei bis fünf Jahren, so die Prognose, sei die Hälfte der Kollegen weg. Für die Region Beeskow, die aus KV-Sicht noch besonders gut dasteht, schließen in den nächsten eineinhalb Jahren vier Praxen. Darauf wies Dr. Daniel Karaa hin, der mit etlichen Kollegen auch schon einen Brandbrief an die KV und den Kreis geschrieben hatte.

Was aber tun? Während der KV-Arzt Starke etliche Bedenken gegenüber Medizinischen Versorgungszentren hat, hält Dr. Stellke diese für ein gutes Zukunftsmodell. Vor allem junge Ärzte würden es favorisieren, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Dort sei auch die von vielen gewünschte Teilzeit möglich. Betreiber könnten Krankenhäuser, aber auch Kommunen sein. Zum Beispiel in Storkow. Auch dort ist die Situation schon jetzt angespannt. Hannelore Postel schilderte für den Seniorenbeirat, wie aufwändig ein Arztbesuch für Menschen aus einem Ortsteil der Stadt ist. Mit Bus und Taxi brauche man für den Augenarzttermin in Fürstenwalde einen ganzen Tag oder rund 50 Euro Taxi-Fahrgeld.