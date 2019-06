Polnische Partner siegen bei Kita-Olympiade

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mehr Sport für mehr gesunde Kinder – ein Anliegen des Kreissportbundes Märkisch-Oderland, was alljährlich mit der Deutsch-polnischen Kita-Olympiade seinen Höhepunkt feiert. Die 20. Auflage der dem olympischen Gedanken (Dabei sein ist alles) gewidmeten Wettkampfserie litt ein wenig unter krankheitsbedingten kurzfristigen Absagen gerade aus Strausberg. Der Abteilungsleiter Breitensport des KSB, Benny Zahn, begrüßte dennoch immerhin 34 Teams, darunter sechs aus Polen, wo auch eines absagen musste.

Traditionell sechs Disziplinen

Die Kinder absolvieren traditionell sechs Disziplinen: 30-Meter-Sprint, Rollerfahren im Hindernis-Parcours, Slalomrennen mit Gymnastikbällen und Schubkarren, Medizinball-Weitstoßen und Sackhüpfen. Doch zunächst traten Marta Smycz und Agnieszka Wegrzyn mit dem Kita-Team aus Kostrzyn vor die angetretenen Teilnehmer und forderten sie mit einer lustig-poppigen Musik zur Erwärmung heraus. Da hielt kaum einer still, auch nicht die Landtagsabgeordneten Simona Koß (SPD) und Marco Büchel (Linke), der Sekretär der Brandenburgischen Sportjugend Robert Busch und Julia Krieger von der Euroregion Pro Europa Viadrina und auch nicht die gastgebende Bürgermeisterin Elke Stadeler und der Hoppegartener Amtskollege Karsten Knobbe (Linke). Nur beim KSB-Ehrenvorsitzenden Dieter Schäfer und Ehrenvorstand Reinhard Förster, der die Kita-Olympiade einst ins Leben gerufen hatte, fiel die Erwärmung alters- bzw. krankheitsbedingt bescheidener aus.

Bilderstrecke Kitaolympiade in Strausberg Bilderstrecke öffnen

Doch musste ohnehin keiner frieren, denn wieder einmal hatte die Kita-Olympiade bestes Sonnenwetter. Ein bisschen Gänsehaut musste aber auch sein: Als die Vorjahressieger, das Team vom Traumzauberland aus dem Hoppegartener Ortsteil Waldesruh, die Fahne und das olympische Feuer zur hymnischen Melodie Conquest Paradise von Vangelis an allen Teilnehmern vorüber zur Pylone trugen. Und noch einmal Ergriffenheit. Emil Ohnesorge aus der Kita Zwergenland in Bralitz durfte einen Geburtstagsglückwunsch und einen echten Fußball als Geschenk entgegennehmen!

Doch dann gab es kein Halten mehr. Das erste Dutzend Mannschaften verteilte sich im Stadionrund des Sport- und Erholungsparks, das das Team um Inga Kleinschmidt bestens präpariert hatte. Zum ersten Mal dabei waren alle zehn Kinder der Kindertagespflege "Wald- und Wiesenhopser" in Wilkendorf. Mit zwei bis vier Jahren waren sie auch die Jüngsten. Unter den Kampfrichtern fanden sich nicht nur alle verfügbaren Übungsleiter des Breitensports, sondern auch vier Mitarbeiterinnen aus der Fachgruppe Soziales im Strausberger Rathaus um Annett Pallarz. Und während draußen vielstimmiges Anfeuerungsgeschrei ertönte, Kinderbeine wirbelten und die Sonne flirrte, berichtete KSB-Geschäftsführerin Manja Lindner drinnen im Haus am Park den Gästen aus der Politik, zu denen auch Barnim-Oderbruchs Amtsdirektor Karsten Birkholz und der Sachbearbeiter Sport der Kreisverwaltung, Stefan Fröhlich, gestoßen waren, vom KSB-Projekt "Gesunde Kinder".

Für Kinder mit Defiziten

Für die teilnehmenden Kinder, schließlich jeweils die sechs Sportlichsten ihrer Kita, ist das nicht gedacht, sondern für die mit motorischen Defiziten: "Wir schulen Übungsleiter in diese Richtung, dass es weniger um die Talentesuche für den Leistungssportnachwuchs als mehr um die Vermittlung von Freude an der Bewegung geht", berichtete Manja Lindner. Weil Bewegungsarmut oftmals "vererbt" wird, wollen die Protagonisten auch an die Eltern ran und vielleicht sportliche Familienevents an Sonnabendvormittagen anbieten.

Draußen sammelten inzwischen die Kinder der Kita Pod Topola, Kostrzyn, mehr Punkte als die Seriensieger aus Waldesruh und verwiesen das Traumzauberland auf Platz 2, gefolgt von der Awo-Kita Sonnenschein in Bad Freienwalde.