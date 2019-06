"Wie Andrea Nahles behandelt wurde, war nicht in Ordnung"

Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Herr Kauder, vergangenen September hat es Sie erwischt, jetzt Andrea Nahles. Haben Sie Mitleid?

Die Art und Weise, wie Andrea Nahles behandelt worden ist, war nicht in Ordnung. Immer wieder wurde durchgestochen, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen sei. Das ist feige.

Wie war es bei Ihrem Kampf um den Fraktionsvorsitz?

Bei mir gab es auch den ein oder anderen Hinweis über die Presse, aber es wurde nicht an meinen Führungsqualitäten gezweifelt, sondern eher im Gegenteil kritisiert, dass ich vielleicht zu stark geführt habe. Bei uns waren die Abläufe aber einwandfrei. Ich bin mit mir sehr im Reinen.

Sie haben hier ein Kreuz aus dem Kloster Maria Laach auf dem Schreibtisch stehen, das Ihnen Andrea Nahles geschenkt hat.

Der Glaube hat uns natürlich verbunden. Mir hat mein Glaube geholfen in den schwierigen Stunden, nachdem ich nicht wiedergewählt wurde. Ich denke, diese Erfahrung wird Andrea Nahles auch machen.

Die Europawahl hat ein Problem der Union gezeigt, dass es nämlich in vielen Fragen gar keine Positionierung gibt.

Ja, ich finde, dass wir bei der Formulierung dessen, was wir wollen, besser werden müssen. Und dass wir da auch besser werden können.

Wie lange geben Sie der Großen Koalition noch?

Ich hoffe, dass sie zusammenbleiben kann, denn wir sind ja auch auf internationaler Ebene besonders gefragt. Es macht mich schon traurig, dass die stärkste Nation in Europa in einer Situation wie manch anderes europäische Land ist. Diese Schwäche können wir uns nicht leisten.

Wir erleben neue Formen der politischen Teilhabe. Vor allem Jugendliche wenden sich engagiert an ihre eigene Regierung.

Nach vielen Jahren der politischen Enthaltsamkeit ist das doch ein tolles Zeichen. Aber ich denke auch zurück, als wir die politische Arbeit angefangen haben. Wir haben damals nicht gesagt: "Opa, mach jetzt mal dies oder jenes", wir haben gesagt: "Opa mach mal Platz, jetzt kommen wir." Ich erwarte von den Jugendlichen nicht nur Appelle, sondern, dass sie sich auch engagieren, in Jugendorganisationen oder in Parteien.

Letztes Jahr haben Sie angekündigt, wenn es was wird mit der Großen Koalition, dann ziehen Sie Ihre berühmte rote Lederjacke auch einmal in Berlin an.

Ich habe sie lange nicht mehr angehabt, das muss ich zugeben. Vielleicht bringe ich sie im Herbst mal mit nach Berlin, aus Anlass meines 70. Geburtstags, das wäre doch was. Ich habe auch noch passende rote Sneakers dazu.