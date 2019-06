Sanierung der Kirchenorgel ist möglich

Bärbel Kraemer

Lühnsdorf Große Freude herrschte in der vergangenen Woche in der Kirchengemeinde Lühnsdorf. Sie gehört zu den 46 Vereinen, Organisationen und Einrichtungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark, die von der Mittelbrandenburgische Sparkasse mit einer Spende bedacht wurde.

"Mit der Förderung wird die Sanierung der Kirchenorgel möglich", so Heidrun Tietz und Elke Thiele, die den Förderbescheid entgegen nahmen. Der ist zugleich der wichtigste Baustein der Orgelsanierung, für die sich die kleine Gemeinde bereits seit geraumer Zeit stark macht. Aktuell ist das Instrument aus dem Jahr 1898 nur notdürftig hergerichtet, damit Hochzeiten und Taufen, Trauerfeiern und Gottesdienste musikalisch begleitet werden können.

Für die Sanierung sind nach einer Kostenschätzung durch Orgelbauer Jörg Stegmüller aus Wilhelmshorst mehr als 16.000 Euro erforderlich. "Nur eine Großreparatur kann den Zustand wieder herstellen, der notwendig ist für die bestimmungsgemäße Funktion, Königin der Tasteninstrumente zu sein, um so den Gottesdienst musikalisch zu begleiten", ergänzt Ortschronist Fritz Moritz.

Gebaut wurde die Kirchenorgel durch den Niemegker Orgelbaumeister Wilhelm Lobbes. Zur Kirchweihe der neu erbauten Kirche erklang das Instrument im September 1898 zum ersten Mal. Ihrem Schöpfer wurde damals für die Ausführung, die gelungene Klangharmonie und für die Handhabung der Register große Anerkennung gezollt. Ist die Orgel für die Reparatur abgebaut, soll zugleich die Gelegenheit genutzt werden, die zeitbedingten Schäden an der Wandmalerei der Rückwand zu sanieren.

Um diese Finanzierung zu stemmen, ist in Benefiz-Konzert geplant. Am 16. Juni werden der Gemischte Chor Belzig und das Mandolinen-Orchester Belzig in der Lühnsdorfer Kirche gemeinsam musizieren. "Den Gästen wird ein buntes Programm aus Frühlings-, Heimat- und Wanderliedern aber auch Liedern, die das Leben schreibt, präsentiert. Das Mandolinen-Orchester wird mit ihren schönsten Klängen das Konzert zusätzlich bereichern", wirbt Heidrun Tietz für den Konzertbesuch.

Das Benefizkonzert mit dem Gemischen Chor aus Bad Belzig und dem Mandolinen-Orchester aus Bad Belzig am Sonntag, 16. Juni, beginnt um 14.00 Uhr in der Kirche Lühnsdorf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirche wird gebeten.