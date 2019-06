Schülern wird es zu eng

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Ende Februar machten die Auszubildenden zum Sozialassistenten ihrem Unmut mit einem Streik Luft. Vor ihrer Schule – dem alten Oranienburger Runge-Gymnasium – versammelten sie sich zu einem friedlichen Protest. Sie beklagten unter anderem das mangelnde Platzangebot und vermittelten ihren Ärger darüber, dass sie einen Musikraum für Pflegeschüler, die künftig auch im alten Runge unterrichtet werden, abgeben müssen.

Von den Streikenden angelockt, hatte sich Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf auf den Weg gemacht und sich den Forderungen der Schüler gestellt. Es folgten Gespräche und Versprechen.

Der Frust sitzt tief

Doch drei Monate später sitzt der Frust bei den Schülern immer noch tief. Laura Neumann und Stephan Kelm sagen: "Die begrenzten Räumlichkeiten werden aktuell von der Alten- und Krankenpflegeschule (Agus), dem Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (OSZ) sowie dem Runge-Gymnasium genutzt. Im Bildungszentrum werden zum neuen Schuljahr zirka 400 angehende Erzieher und Sozialassistenten (16 Klassen in Voll- und Teilzeit) in 30 Personen starken Klassen in beengten Räumen, mit eingeschränkten Möglichkeiten des digitalen Lernens unterrichtet." Für den Fachunterricht fehlten entsprechend ausgestattete Fachräume. Laura Neumann und Stephan Kelm sind enttäuscht: "Warum wird nicht lösungsorientiert gehandelt?" fragen sie.

Träger räumt ein: nicht optimal

Träger der Schulen ist der Landkreis Oberhavel. Die Verwaltung reagiert auf den Frust. Die Sprecherin des Kreises, Irina Schmidt, gibt zu, dass die "Unterrichtsräume mit zirka 50 Quadratmetern für Klassenstärken von bis zu 30 Schülerinnen und Schülern aus pädagogischer Sicht nicht optimal sind". Der Schulträger müsse aber ausreichende Kapazitäten vorhalten. "Dieser Aufgabe kommen wir nach", so Schmidt, nur dass es eben reichlich eng wird. Den Vorwurf der eingeschränkten technischen Möglichkeiten, weist sie zurück: "Der Landkreis stellt in einer angemessenen Art und Weise die Lehr- und Lernmittel zur Verfügung, über deren Einsatz die Lehrkräfte entscheiden. Die Mehrzahl der Unterrichtsräume ist mit interaktiven Tafeln ausgestattet." Dann teilt Irina Schmidt aber noch mit, dass der Landkreis anstrebt, "auch diesen Schulstandort digital weiterzuentwickeln". Das Angebot an Fachräumen lasse sich an diesem Schulstandort aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht erweitern. Allerdings gibt sie zu, dass die Nutzung des alten Runge-Standorts durch die drei Schulen "durchaus noch Verbesserungspotenzial" verberge.

Neubau lässt auf sich warten

Wenig kann die Kreissprecherin allerdings zu einem anderem Dilemma sagen, das die beiden Schüler ansprechen. Der Musikunterricht finde seit April am OSZ-Standort in der André-Pican-Straße statt. "Die fehlende Schallisolierung hat bereits störende Auswirkungen auf das Lernklima in den anderen Ausbildungsgängen am Standort", so Laura Neumann und Stephan Kelm. Irina Schmidt: "Dieser Vorwurf ist dem Schulträger nicht bekannt."

Eine Lösung für den Platzmangel ist seit Jahren im Gespräch, aber noch nicht umgesetzt worden: ein Schulneubau. Derzeit werde eine Erweiterung der Raumkapazitäten am Standort. André-Pican-Straße geprüft", heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Zur Umsetzung würden bereits Gespräche zwischen dem Schulträger und dem Schulleiter geführt. Ergebnis und Zeitpunkt der Umsetzung? Ist bislang aber offen.