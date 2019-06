Siebenmal Blasmusik am Wasser

MOZ

Müllrose (MOZ) Am Pfingstmontag findet auf der Seepromenade am Großen Müllroser See das erste "Müllroser Seekonzert" dieses Jahres statt. Der Musikverein Müllrose spielt ab 10 Uhr altbekannte Stücke, aber auch Neues. Bis Ende August folgen sechs weitere Konzerte an verschiedenen Veranstaltungsorten im Erholungsort Müllrose, alle gespielt vom Musikverein.

"Die Besucher dürfen gespannt sein, welche neuen Stücke der Müllroser Musikverein einstudiert hat und welch neckische Einlagen die Musiker zwischendurch bieten", heißt es in einer Mitteilung des Hauses des Gastes. Moderiert würden die "Müllroser Seekonzerte" von Wolfgang Schaller, der zu jedem Stück auch immer eine kleine Anekdote zum Besten gebe. Ein besonderer Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss der Konzertreihe werde der "Müllroser Zapfenstreich" sein, der in den spätsommerlichen Abendstunden stattfinde. Für die gastronomische Versorgung der Besucher sei gesorgt.

Der Eintritt ist zu allen Seekonzerten und auch zum abschließenden Zapfenstreich frei.

Termine: Pfingstmontag, 10-12 Uhr: Seepromenade am Großen Müllroser See; 23. Juni, 10-12 Uhr: "Marina Schlaubetal" am Kleinen Müllroser See; 14. Juli, 10-12 Uhr: "Bootsvermietung Schlaubetal" am Oder-Spree-Kanal; 21. Juli, 10 bis 12 Uhr: "Haus Katharinensee" am Katharinensee; 4. August, 10-12 Uhr: Seepromenade am Großen Müllroser See; 18. August, 10-12 Uhr: "Haus Katharinensee" am Katharinensee; 31. August, 19 bis 21 Uhr: Müllroser Zapfenstreich, Seepromenade am Großen Müllroser See