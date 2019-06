Kinder lernen Abbiegen, Anfahren und Ausweichen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Anfahren, nach rechts und links abbiegen, anhalten und Hindernisse umfahren – und das alles auf dem Fahrrad und im laufenden Straßenverkehr. Das sind einige Aufgaben, die die Viertklässler der Grundschule Mitte am Freitagvormittag bei ihrer Radprüfung meistern mussten.

Am Anger fuhren die 17 Grundschüler um den Block Walter-Korsing-Straße, Lehmgasse, Kellenspring und Fischerstraße. Für 15 der Kinder gab es später den Fahrradführerschein. "Wir möchten, dass ihr in den nächsten Wochen noch viel übt", gab Yvonne Hundt von der Fahrradstaffel der Polizei den jungen Radlern mit auf den Weg. Seit März prüfen die Polizistin mit ihre Kollegen sämtliche Frankfurter Grundschüler auf ihre Radtauglichkeit im Straßenverkehr, mit der Grundschule Mitte als Abschluss. Stolz zeigten die Kinder nach der Prüfung ihren ersten richtigen Führerschein. "Aber Handys am Ohr und Kopfhörer sind verboten", mahnte Hundt noch. Dann ging’s wieder mit Helm aufs Rad.