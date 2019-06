Neuruppins Kinder wollen stärker mitreden

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppiner Schüler wollen stärker ins Stadtgeschehen eingebunden werden. Das hat der Workshop "Misch mit!" in dieser Woche im Rathaus ergeben. Nun ist es laut Daniela Kuzu, Erste Beigeordnete, an der Verwaltung, die Wünsche der Jugendlichen umzusetzen.

Am Workshop haben sich 50 Kinder und Jugendliche beteiligt. Neuruppiner Grund- und Oberschulen haben ebenso Vertreter entsandt wie der Bauspielplatz, das Café Hinterhof, die Fischbüchse, das JFZ und der Ortsteil Gühlen-Glienicke. "Wir hatten eine Mischung aus Schülern, Sozialarbeitern und Lehrern vor Ort", sagte Daniela Kuzu. Mitspracherecht hatten aber nur die Jugendlichen.

Die Teilnehmer sammelten in Arbeitsgruppen Ideen, zu welchen Themen sie beteiligt werden möchten und auf welche Art das geschehen soll. Das Thema Klimaschutz landete ganz weit vorne, gefolgt von der Müllvermeidung und dem Eindämmen der Lebensmittelverschwendung. Die Schüler wünschen sich Verbesserungen beim öffentlichen Personennahverkehr, bei der Ausstattung der Stadt mit Ärzten und bei den Orten für Aktivitäten. Die Verkehrssicherheit spielt für sie eine große Rolle: Wenn es um Radwege und Parkplätze geht, möchten die Jugendlichen mitreden.

Über die Art der Einbeziehung wurde abgestimmt: Die Schüler wollen neben einem Vertreter in der Stadtverordnetenversammlung auch eine Tafel in ihren Schul-Sekretariaten haben, an der sie Themen sammeln können. Diese sollen dann – ebenso wie Briefe aus Kummerkästen – an die Verwaltung weitergereicht werden. Auf einer Kinder- und Jugend-Website möchten die Workshop-Teilnehmer besser verfolgen können, was in Neuruppin geschieht. Sie wünschen sich Info-Veranstaltungen zu aktuellen Themen und auch Foren.

"Diese Vorschläge nehmen wir jetzt auf", versichert Kuzu. Ziel ist es, die Kinder- und Jugendbeteiligung in der Hauptsatzung festzuzurren. "Dafür müssen wir schnell Formate entwickeln." Möglich sei es auch festzulegen, dass Themen aus dem Jugendbeirat in der Stadtverordnetenversammlung behandelt werden müssen.