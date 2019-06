Mit Kamauk ohne L den richtigen Ton treffen

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Wenn das Paar jedes Mal einen Fünfer für den Hinweis bekommen würde, dass im Firmennamen der Buchstabe L fehlt, wäre das Sparkonto voll. Doch Robert Paul und Karin Hoppmann, 2013 aus Berlin nach Vehlefanz gezogen, haben ihre 2016 gegründete Eventagentur bewusst Kamauk genannt. "Das ist ein alter norddeutscher Begriff, der Krach bedeutet", erklärt Robert Paul. Aber nicht im komödiantischen Sinn wie Klamauk. Der 40-Jährige kennt das Wort aus seiner Kindheit an der Ostsee, als er Platten bei Freunden auflegte.

Sie ist etwas spießig im Personalbereich tätig, er arbeitet als Objektverwalter für ein großes Unternehmen. Mit einer Event­agentur, die auf Hochzeiten und Festen für die ausgelassene Stimmung zuständig ist, verbindet man die beiden Berufswege eher nicht. "Wir haben Spaß daran", sagt Karin Hoppmann. Ihr Mann schiebt nach: "Wir bauen mit Musik Emotionen." Es ist eine Art Ausgleich.

Erfahrungen hat Robert Paul in Berlin und auf Rügen gesammelt. Dort legte er in Clubs als DJ auf, stattete Partys mit Ton- und Lichttechnik aus. Mit dem Umzug aufs Land sei alles etwas eingeschlafen, es galt und gilt, drei Kinder großzuziehen. Auch deshalb wird das Projekt wohl in absehbarer Zeit kein Haupterwerb. "Wir brauchen die Sicherheit für unsere Kinder", sagt Karin Hoppmann. "Wir haben so auch keinen Druck, können uns Aufträge aussuchen", sagt die 39-Jährige. "Schlagerpartys kann ich so zwanglos ablehnen", sagt ihr Mann. Das Hauptgeschäft für das kleine Team steht vor der Tür: Hochzeiten. Mit der Musik geht Verantwortung einher, weiß Karin Hoppmann. "Keiner will derjenige sein, der eine Party mit schlechter Musik versaut", sagt sie.

Auslöser für die eigene Agentur war ein eigenes, eher unangenehmes Event auf dem Grundstück in Vehlefanz: "Wir sind zweimal komplett abgesoffen", erzählt Robert Paul. Die Feuerwehr war jedes Mal zur Stelle. Es folgten Gespräche. Seitdem ist Kamauk von keinem Fest auf dem Dorfplatz mehr wegzudenken. Das Paar ist Mitglied im Förderverein der Feuerwehr und in der Initiative "Willkommen in Oberkrämer, Leegebruch und Velten", kurz: WOLV. Seit 2016 bespielt Kamauk alle Veranstaltungen der Initiative, vor allem das Begegnungsfest. Doch die Besucher – abseits der schon in der Integrationsarbeit aktiven Freiwilligen – blieben aus. Begegnungen finden kaum statt, der integrative Gedanke verpufft. "Aufgabenstellung erfüllt, mehr nicht", sagt Robert Paul. Deshalb werde es das Fest nicht mehr geben.

Karin Hoppmann und Robert Paul fühlen sich wohl in Vehlefanz. "Wir können uns mittlerweile nicht mehr vorstellen, in der Stadt zu leben."