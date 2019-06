14 unsichtbare Pfähle tragen künftige Brücke

Gabriele Rataj

OT Bruchmühle, Stadt Altlandsberg (MOZ) Inzwischen im Erdreich verschwunden sind die insgesamt 14 Fundamentpfähle, die die künftige Brücke übers Fließ am Waldring in Bruchmühle tragen werden. Die 7,50 Meter langen Betonröhren mit einem Durchmesser von 0,88 Meter mussten von den Brückenbauern der Firma RASK zunächst in den Untergrund gebracht, mit den Bewehrungskörben versehen und dann entsprechend mit Beton befüllt werden. In der nächsten Woche beginne der Abriss der alten Brücke, gab Sabine Löser aus dem städtischen Bauamt der MOZ Auskunft. Ende Juni sollen die Spundwände für den Neubau gerammt werden. Schon 2016 war die Brücke für Fahrzeuge über sechs Tonnen Gewicht gesperrt und ein Ersatzbauwerk anvisiert worden.