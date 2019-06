Varieté im Kreiskulturhaus

Cornelia Mikat

Seelow Gespannt warteten am Donnerstag im Kulturhaus über 200 Kinder des städtischen Horts, zum Teil begleitet von Eltern und Verwandten, auf ein ganz besonderes Varieté. Die seit über 20 Jahren kurz vor dem Schuljahresabschluss stattfindende Veranstaltung gestalteten nämlich die Mädchen und Jungen selbst.

Bevor sie jedoch die "Bretter, die die Welt bedeuten" eroberten, gab es eine Überraschung: Hortleiterin Jutta Gloth nahm mit dem Schüler Christopher Schneider, der das Varietéprogramm moderierte, vom Beauftragten der IHK Ostbrandenburg, Dr. Ralf Katzke, die Zertifikation "Haus der kleinen Forscher" entgegen. Mit der Auszeichnung ehrte die gleichnamige deutschlandweite Stiftung zum dritten Mal in Folge den Beitrag der Hort-Erzieherinnen zur naturwissenschaftlichen Bildung der Kinder. "Mit großem Engagement und viel Ausdauer begleiten Sie seit mehreren Jahren die Kinder Ihrer Einrichtung auf ihrer spannenden Entdeckungsreise durch den Alltag. Dies haben Sie auch in Ihrem Praxisbeispiel ‚Nachhaltigkeit - Upcycling’ deutlich gemacht", hieß es in der Begründung zur Auszeichnung.

Das folgende Programm, an dem sich alle Hortgruppen beteiligten, eröffneten die Viertklässler mit einem mitreißenden Shuffle-Tanz. Beim Sketch der Klasse 3a verwandelten sich Schüler dank eines Feenzaubers in "Vorzeigekinder". Bejubelt wurde der bezaubernde Pinguintanz der 1a. Das gesamte Saalpublikum klatschte im Rhythmus der Musik mit. Gut an kam auch ein Tanz der Schülerinnen Helmi, Emily und Alina. Wie Jutta Gloth berichtete, probten die Hortgruppen an ihren Auftritten schon seit vielen Wochen. Einen musikalischen Höhepunkt setzten schließlich Annabelle (Gesang) und Isabel (Keyboard) mit der lyrischen Interpretation von "Faded" des norwegischen DJs Alan Walker.

Erzieher-Auftritt zum Finale

Im Anschluss herrschte bei einer großen Zirkusshow der 2a großer Trubel auf der Bühne. Das Publikum konnte unter anderem Clowns, "Pferdedressuren" und Akrobaten bewundern. Mädchen und Jungen der 1b begeisterten auch noch tanzend zu "Waka Waka" sowie "Macarena". Es folgten noch weitere Sketche und Tänze. Kinder der 3b brachten eine Szene unter dem Motto: "Märchen einmal anders" zur Aufführung und stellten die Frage: "Wer ist eigentlich Schneewittchen?" Nach Tänzen der 2b, 4a und der 3. Klasse näherte sich die Veranstaltung ihrem Ende, aber eine weitere Überraschung sorgte nochmals für grandiose Stimmung im Saal. Die Hort-Erzieherinnen begeisterten das Publikum mit einer faszinierenden musikalischen Performance-Variante "rockender Socken".