Bewohner eines Pflegeheims schutzlos ausgeliefert

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Das älteste Opfer war 93 Jahre alt und bettlägerig. Die Bewohnerin eines Pflegeheims der DRK Kliniken Westend, die unter starken Hüftschmerzen leidet, lag nachts um eins gerade über der Bettpfanne, als Helal Al-J. ihr den Mittelfinger in den Unterleib steckte.

Er habe auch nach mehrfacher Aufforderung, sofort aufzuhören, nicht abgelassen, heißt es in der Anklage gegen den Pflegehelfer.

Dem 36-jährigen angehenden Arzt aus dem Jemen werden insgesamt fünf sexuelle Übergriffe in Senioreneinrichtungen und einem Behindertenwohnheim vorgeworfen. "In allen Fällen war er der alleinige Diensthabende in der Nachtschicht", so die Staatsanwältin.

So konnte eine 85-Jährige im Seniorenwohnheim Am Frankfurt Tor auch niemanden um Hilfe rufen, als der Angeklagte an einem Dezember-Tag vergangenen Jahres im Halbdunkel gegen 4.30 Uhr ihr Zimmer betrat und ihr die Bettdecke wegzog. Völlig schlaftrunken soll sie den Altenpfleger gefragt haben, was los ist. "Er sagte, er müsse überprüfen, ob sie nass sei", gab die Seniorin später zu Protokoll. Der Angeklagte soll auch die Brust berührt und gefragt haben, ob seine sexuellen Handlungen ihr guttun würden. Als die ebenfalls stark körperlich eingeschränkte Heimbewohnerin verneinte und sagte, dass er aufhören soll, sei er wieder gegangen.

In Tränen ausgebrochen

Von einem 36-jährigen spastisch gelähmten Mann soll der Angeklagte dagegen nicht abgelassen haben. Nachdem er ihm beim Wasserlassen Hilfestellung gegeben habe, soll der Pflegehelfer ihm die Hose erneut herunter gezogen und an ihm bis zur Ejakulation masturbiert haben. Sich selbst hätte der Angeklagte dabei nicht befriedigt. Der Patient habe Angst gehabt, dass der Pflegehelfer noch andere Dinge mit ihm tun könne, heißt es in der Anklageschrift. Hinterher sei das Opfer in Tränen ausgebrochen.

Ebenfalls geweint und über starken Schmerzen durch die Masturbationsbewegungen geklagt hat ein anderer Bewohner der Behindertenunterkunft. Auch der 33-Jährige war an den Elektrorollstuhl gefesselt, als Al-J. ihm den Schlafanzug auszog. Die Geschädigten seien dem Angeklagten wegen der Nachtzeit schutzlos ausgeliefert gewesen, so die Staatsanwältin, die ihm unter anderem sexuelle Nötigung unter Missbrauch eines Betreuungsverhältnisses vorwirft.

Die Taten sollen sich alle im Dezember vergangenen Jahres ereignet haben. Der Angeklagte wurde Anfang Februar 2019 festgenommen. Nach sechs Wochen in der Untersuchungshaft kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass seine Schuldfähigkeit bei der Begehung der Taten erheblich vermindert oder gar aufgehoben war.

Der etwa 1,65 große Angeklagte wirkt am Freitag auf der Anklagebank im Gerichtssaal Moabit freundlich und zuvorkommend, fast ein wenig devot. Er sei ledig und befinde sich gerade im Praktischen Jahr als Mediziner, gibt er am ersten Prozesstag zu Protokoll.

Im Zuschauerraum sitzt eine Familie mit drei kleinen Kindern. "Ich bin ein Freund von ihm. Wir haben zusammen studiert", erklärt der Familienvater. Er sei ins Gericht gekommen, um dem Angeklagten beizustehen, und wolle ihn bei sich aufnehmen, wenn er alles hinter sich habe. Er wolle ihm helfen, sich wieder zu fangen. "Seine Familie lebt im Jemen, er ist nach Deutschland gekommen, um hier beruflich was aus sich zu machen." Einsamkeit und Stress in Studium und Jobs hätten zu psychischen Problemen seines Freundes geführt, sagt der Mann.

Der Prozess wird am kommenden Mittwoch fortgesetzt.