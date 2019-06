Freie Fahrt auf der Kleeblatt-Route

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Erfolg braucht Zeit", lautet die wohl wichtigste Erkenntnis von Norbert Hasse, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Zehdenick, nach der Fertigstellung eines fast drei Kilometer langen Teilstückes einer Kleeblattroute. Wie ein vierblättriges Kleeblatt angeordnet, verbinden diese Fahrradrouten alle 13 Ortsteile der Stadt Zehdenick miteinander.

Einer der landschaftlich reizvollsten Abschnitte verläuft vom Timpberg bei Klein-Mutz nach Bergsdorf. Der Badinger Weg genannte Abschnitt ist mittlerweile ausgebaut worden ist. Aber es hat gedauert, wenn auch "nur" zwei Jahre.

Am 12. Juni 2017 hatte der CDU-Stadtverband Zehdenick mit Unterstützung durch den Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler auf den damals noch katastrophalen Zustand des Weges aufmerksam gemacht. Vor Jahren ins Leben gerufen und gut erkennbar ausgeschildert, sollen die vier Kleeblatter-Routen Touristen und Einheimische gleichermaßen eigentlich dazu ermuntern, das Umland der Havelstadt zu erkunden. Eigens ausgebaut wurden die Routen allerdings nicht, was sie im Vergleich zum Radfernweg Berlin-Kopenhagen nicht sonderlich attraktiv machte. Und genau da setzten die Christdemokraten an. "Unsere Initiative setzte sich fort mit einem Antrag im Stadtparlament zur Bereitstellung der Finanzmittel für die Ertüchtigung. Im Stadtparlament konnte dafür eine breite Mehrheit gefunden werden." Die Realisierung des Weges erfolgte im letzten Quartal 2018. Ein Erfolg. Ende Mai haben die Christdemokraten ihrer Freude auch gleich mit einer Radtour Ausdruck verliehen. "Vom Timpberg bis zum Bahnhof Bergsdorf erlebt man über 2,7 Kilometer nahezu eine Schussfahrt wie nach nach Remo", schwärmten Norbert Hasse und seine Mitstreiter über das völlig neue Fahrgefühl. Darauf wurde am Wegesrand auch gleich mal angestoßen. "Wir sind stolz darauf, mit unserem kleinen Beitrag etwas im Zehdenicker Stadtparlament bewegt zu haben, was den Radfahrern zur Freude gereichen wird. Die neu gewählten Parlamentarier stehen vor weit größeren Aufgaben, darum schon mal ein optimistisches ,Glück auf’", so Norbert Hasse.