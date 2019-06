Ihre Chance auf eine 80er-Zeitreise

Christopher Braemer

Berlin (MOZ) Völlig losgelöst in Köpenick – die Märkische Oderzeitung verlost fünf mal zwei Freikarten für die traditionelle Sommerparty vom Berliner Rundfunk 91.4 in der Parkbühne Wuhlheide.

Am nächsten Sonnabend (15. Juni) feiern dort zirka 15.000 Berliner und Brandenburger mit diversen 1980er-Stars – darunter Jimmy Somerville, Nik Kershaw, Paul Young und der Hermes House Band. Zu gewinnen gibt es neben Sommerfeeling und Lieblings-80ern ein Treffen mit "Major Tom" Peter Schilling. Das Treffen mit dem Kultsänger findet backstage statt. Das Festival beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Zum krönenden Abschluss gibt es kurz vor Mitternacht ein Feuerwerk.

Mit einer Antwort gewinnen

Für die Karten müssen Sie nur eine Frage beantworten: In welchem Jahr erschien Peter Schillings Hit "Major Tom" in den USA? Die Karten werden bis Pfingstmontag unter der Nummer 0137 8801464 (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer) unter allen Anrufern verlost. Die Gewinner werden in der Mittwochausgabe veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.