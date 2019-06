Zweckverband zahlt alle Beiträge zurück

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Verbandsvorsteherin Grit Schmidt nannte die Entscheidung bei einem Pressegespräch am Donnerstag "historisch": Der Wasser- und Abwasserzweckverband Scharmützelsee-Storkow (WAS) stellt um auf ein rein durch Gebühren finanziertes Geschäftsmodell.

Das bedeutet, dass die Preise für einen Kubikmeter Trink- oder Abwasser laut einer ersten groben Berechnung um jeweils 60 bis 70 Cent steigen. Im Gegenzug allerdings zahlt der Verband sämtliche Anschlussbeiträge, die jemals entrichtet wurden, wieder zurück. In den Genuss dieses Transfers kommen nach WAS-Angaben etwa 10 000 Kunden. Insgesamt kommt dabei eine Summe von etwa 21 Millionen Euro zusammen. Der Zweckverband nimmt dafür einen Kredit auf, der dann über die erhöhten Gebühren abgezahlt wird.

Im Mai hatte die Verbandsversammlung des WAS die Rückzahlungen und die Umstellung auf ein reines Gebührenmodell einstimmig beschlossen. Nach Darstellung von Vorsteherin Schmidt ist der Verband der zweite in Brandenburg, der diesen Schritt geht. Schon vor zweieinhalb Jahren schlug der Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee diesen Weg ein. Die Rückzahlungen beim WAS sollen nach und nach erfolgen und bis 2023 abgeschlossen sein. Details des Verfahrens muss die Verbandsversammlung noch beschließen.