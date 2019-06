Frankfurter Schulessen in neuer Hand

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Fischcurry, Bolognese oder Bio-Kartoffelsuppe kommen am 5. August, am ersten Schultag nach den Sommerferien, in den Schulkantinen auf den Tisch. Gekocht werden die Gerichte von der Einfach Fair Catering GmbH, die bei der Neuausschreibung des Schulessens den Zuschlag für fast alle Grund- und weiterführenden Schulen bekommen hat.

Einzig die Mittagsverpflegung an der Sportschule und die Vollverpflegung des Sportinternates übernimmt auch weiterhin die Top Catering GmbH, die seit über 20 Jahren einen Großteil der Schulen versorgt hat. Die Hansaschule wird von den Gronenfelder Werkstätten beliefert, an der Evangelischen Grundschule ist es die Firma Dussmann, an der Waldorfschule kocht man selbst.

Ausschreibung alle fünf Jahre

Die Schulspeisung wird alle vier bis fünf Jahre neu ausgeschrieben, zuletzt 2014, wie das Sport- und Schulverwaltungsamt mitteilte. Der Zuschlag gilt ab 1. Juli bis Ende Juni 2023, mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein Jahr. "Es war keine Entscheidung gegen die Firma Top Catering, die insbesondere in den letzten Jahren eine gute Schulessenversorgung sicherstellen konnte", heißt es. Einfach Fair Catering habe das bessere Angebot gemacht.

In einer vorherigen Befragung an den Schulen, so das Schulamt, wurde ersichtlich, dass den Eltern vor allem ein angemessener Preis neben einigen Qualitätskriterien wichtig ist. Statt bislang 3,09 Euro zahlen Eltern an Grundschulen nun 3,10 Euro, an Oberschulen 3,30 Euro (vorher 3,25 Euro). Lehrer zahlen 4 Euro.

"Das ist ein Neuanfang und wir freuen uns", sagt Fair Catering-Geschäftsführer Jörg Holstein. Vor zehn Jahren startete die Firma – damals mit dem Existenzgründerpreis ausgezeichnet – mit drei Mitarbeitern in der Betriebskantine des BIC, heute sind es 78. Mit der Schulspeisung an je einer Schule in Fürstenwalde und Seelow begann die Firma 2012, mittlerweile sind es täglich 2300 Portionen an 21 Schulen und Kitas in der Region. "Jetzt sind wir endlich im Zentrum angekommen, in unserer Stadt", sagt Holstein. In "seiner Stadt" versorgt die Firma außerdem jeden Tag 1000 hungrige Mägen in Betriebskantinen.

1300 Portionen mehr

Er schätzt, dass etwa 1300 Portionen mit der Frankfurter Schulspeisung dazukommen. "Wir wollen das aber steigern." Im Gymnasium auf den Seelower Höhen etwa habe sich die Zahl der "Esser" in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. Im Juli startet der Ferienbetrieb, ab August herrscht dann Volllast. "Wir wollen es gut machen", sagt Holstein optimistisch, obwohl die Firma erst seit drei Wochen vom Zuschlag weiß. Aktuell werden Teller, Besteck, Ausgabesysteme und Terminals an den Schulen aufgebaut.

Abgebaut wird unterdessen bei Top Catering. "Leider sind wir aufgrund des Wegfalls der Schülerspeisung nicht mehr in der Lage, unsere Mitarbeiter in den Schulen, außerhalb der Sportschule, und im Transport weiter zu beschäftigen", erklärt Geschäftsführer Marcus Brings, der das Ergebnis bedauert. Mit Herzblut und Liebe habe das Unternehmen "die Versorgung unserer jungen Gäste übernommen".

In einer Betriebsversammlung habe sich Jörg Holstein als neuer Caterer der Schulen den Mitarbeitern vorgestellt. "Wir hoffen mit dieser Maßnahme positiv darauf eingewirkt zu haben, dass unsere Mitarbeiter zusammen mit der Einfach Fair Catering GmbH in ihren gewohnten Schulen weiterarbeiten dürfen."

Servicetelefon Schulbereich Einfach Fair Catering 0335 40146550, E-Mail schulservice@einfachfaircatering.de