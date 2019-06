Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Weil sie beim Sponsorenlauf 2018 so fleißig ihre Runden gedreht haben, können sich die Mädchen und Jungen aus der Schöneicher Bürgelschule jetzt über eine "Villa Kunterbunt" auf dem Schulhof freuen. Emma, Jette, Frieda, Noah, Max und Georg aus der Klasse 1b haben das Haus am Freitag so wie ihre Schulkameraden begeistert erkundet.

Genau 1728,56 Kilometer haben die Kinder bei dem Lauf zurückgelegt, das entspricht der Strecke von Schöneiche bis Neapel. Der Schulförderverein hat dann den Bau des neuen Spielgerätes in die Wege geleitet. Dass nach einem Holzschiff nun auch ein Pippi-Langstrumpf-Haus den Schulhof schmücken soll, haben die Kinder entschieden, berichtet Vereinschefin Anja Grahl.