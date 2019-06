Die Nachfrage ist riesig

Ziemliche Ruhe: Am hinteren Block des Kommunalprojektes Basdorfer Gärten passiert derzeit wenig. Es stehen Bauverzögerungen an. © Foto: Hans Still/MOZ

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Es sind nur wenige Bauarbeiter, die am Freitagmittag vor Pfingsten die Ruhe auf der Baustelle der so genannten Basdorfer Gärten stören. Bis zum Jahresende soll der vordere Block I des kommunalen Bauprojektes bezugsfertig sein. Schlechter sieht es beim hinteren Block aus. Dort ruht das Baugeschehen völlig, weil es Probleme mit einer Firma gab und deren Los erneut ausgeschrieben werden musste. Dirk Krause, Heizungsinstallateur der Eberswalder Firma Frank Dahms, interessiert das nur am Rande. Er hat genug damit zu tun, die Wohnungen im vorderen Block mit Leitungen zu verrohren. Gerade kümmert er sich um die künftigen Gasanschlüsse.

Der Wandlitzer Kämmerer Christian Braungard sieht mit den derzeitigen Bauverzögerungen noch keine größeren Probleme am Himmel aufziehen. "Wir haben 2019 noch keine Mieteinnahmen in unseren Finanzplanungen", stellt er klar und wälzt seine Zahlen zum Projekt. Auf 16,9 Millionen Euro belaufen sich die aktuellen Kosten. 2018 wurden wegen der ständigen Preiserhöhungen in der Baubranche 1,5 Millionen Euro "nachgekippt", wie Braungard es nennt. Im aktuellen Haushaltsjahr sind 1,8 Millionen Euro Ausgaben für die Basdorfer Gärten geplant.

Sollte es mit der Vermietung zum Jahresende klappen, dürfte wegen der Widrigkeiten im Baugeschehen allen Beteiligten ein Stein vom Herzen fallen. Wohnungen sind begehrt. Wie es mit Block II weiter geht, muss sich noch erweisen. Zur Jahresmitte 2020, sagt Braungard, wäre mit diesen rund 50 neuen Wohnungen zu rechnen. Dabei warten Wandlitzer Mieter durchaus sehnsüchtig auf Mietwohnungen.

Aktuell liegen 250 Anträge auf eine kommunale Wohnung vor, wie Wohnungsverwalterin Sandra Schwarz erklärt. Das knappe Wohnungsangebot stellt die Mitarbeiter vor die Entscheidung, die dringendsten Fälle vorzuziehen. Das sind etwa zerstrittene Eheleute mit Kindern, die in Wandlitz Kita oder Schule besuchen, drohende Obdachlosigkeit oder etwa Brandopfer, deren Heim unbewohnbar wurde. "In dringenden Fällen finden wir eine Lösung, das kann aber zwischen einer Woche und zwei Monaten dauern", stellt Sandra Schwarz in Aussicht. Wer allerdings einfach seine Wohnsituation verbessern möchte, dürfte eher schlechte Aussichten vorfinden.

Insgesamt summiert sich der Wohnungsbestand in der Gemeinde Wandlitz auf 494 Wohnungen. Bei durchschnittlich zwölf bis 20 Kündigungen im Jahr kann sich jeder an den eigenen Fingern ausrechnen, wie viel Geduld erforderlich wird, um endlich den Zuschlag und damit den ersehnten Anruf der Wohnungsverwaltung zu erhalten. "Wir raten den Mietern deshalb, auch andere Angebote großer Vermieter oder der privaten Anbieter zu prüfen", bestätigt die Wohnungsverwalterin.

Die Chancen auf eine kommunale Wohnungen sind allein wegen der großen Anzahl in Klosterfelde am besten. Dort listet die Gemeinde einen Bestand von 263 Wohnungen auf, aktuell gibt es wohl fünf leere Wohnungen. Nach Klosterfelde wird es in der Wohnungsbilanz zunächst traurig. Einen vergleichbar hohen Bestand gibt es nirgends sonst in den übrigen acht Ortsteilen.

Mit der so genannten Lehrersiedlung existieren in Wandlitz 53 Wohnungen, es folgt Schönwalde mit 41 Wohnungen. Lanke verfügt über 36 Wohnungen, Stolzenhagen über sechs, und in Zerpenschleuse gibt es tatsächlich eine Wohnung. Da Prenden gänzlich ohne Kommunalwohnungen auskommen muss, tendiert die Wandlitzer Verwaltung zur Meinung, dort das erste Projekt mit einem Wandlitzer Standardbau umzusetzen. Planer zeichnen gerade die Entwürfe für ein Gebäude mit sechs bis acht Wohneinheiten, das später auch in Lanke, Zerpenschleuse oder Stolzenhagen baugleich entstehen könnte.

Angesichts der deutschlandweit zu verfolgenden Diskussionen über den kommunalen Wohnungsbau stellt sich auch für Wandlitz die Frage, wie die Gemeinde mit diesem Thema umgehen möchte. "Wir sind mit den Basdorfer Gärten gut dabei. 2030 planen wir mit 800 Wohnungen im Bestand der Gemeinde", argumentiert Braungard. Aber was wird nach dem Sommer 2020 angepackt, um am Thema zu bleiben? Hier weist der Kämmerer den Finger in Richtung des Landes und der neuen Gemeindevertreter. "Die Fördermittel des Landes lassen nicht viel Luft. Und wenn die Gemeindevertreter es wünschen, wäre auf dem Polizeigelände auch noch später Platz für weitere Bauvorhaben der Gemeinde." Diese könnten ähnlich wie das Vorhaben Basdorfer Gärten angelegt sein.