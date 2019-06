Ein Dorf schreibt ein Buch

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (freie Autorin) Der Chefredakteur einer großen Berliner Zeitung zitiert seinen Mitarbeiter Mario Worm ins Allerheiligste. Worm eilt herbei. Der Boss will eine gute Story aus Brandenburg. Da Worm doch Brandenburger sei und sich auskenne, sollte ihm das doch nicht schwerfallen, sagt er.

So stellt sich der Krimi- und Sachbuchautor Mario Worm, der seit sieben Jahren im Doppeldorf sein Zuhause hat, den Start für eine außergewöhnliche Heimatgeschichte vor. Die möchte er zusammen mit den Doppeldörflern schreiben. "Wir haben hier so viele Leute, die schon viel in ihrem Ort erlebt haben, die was zu erzählen haben. Sei es eine Geschichte aus der Kindheit, oder eine, die ihnen ihre Großeltern erzählten oder die sie gerade erst auf den unsäglichen Umleitungen auf den Straßen erlebt haben", sagt Mario Worm, der in Petershagen-Eggersdorf mit seinen ortsgebundenen Krimis viele Leser gefunden hat.

Alles von der Seele schreiben

So richtet er einen Aufruf an seine Nachbarn, sich einzubringen. "Ich stelle mir das so vor, dass sich die Einheimischen alles von der Seele schreiben, was sie mit ihrem Ort verbindet – natürlich, ohne jemanden in die Pfanne zu hauen, aber unkritisch braucht es auch nicht sein", sagt er.

Wie viel Spaß so etwas machen kann, weiß er aus eigenem Erleben. Seit vielen Jahren betätigt er sich als Autor und ist durchaus erfolgreich mit seinen detailverliebten und -getreuen Heimatkrimis, wie nicht nur die rasch vergriffenen Auflagen beweisen, sondern ihm seit Jahren auf der Leipziger Buchmesse immer wieder bestätigt wird.

Zu jedem seiner Bücher hat er umfassend und gründlich geforscht, eine Unmenge Faktenwissen zusammengetragen. Da ist er bei seinen Recherchen zum 3. Teil des "Der Junge aus der Vorstadt" u. a. auf die "verworrene Historie" des Hauses Bötzsee gestoßen. "Das wäre doch spannend, mehr über solche Orte zu erfahren", hat er sich überlegt. Da ihm als viel beschäftigten Betreiber eines Textilreinigungsunternehmens in Berlin und Buchautor Zeit und Ortskenntnis fehlen, um tiefer in die Ortsgeschichte eindringen zu können, sei er auf die Idee gekommen, mit denen, die sich hier viel besser auskennen, "als ich als ,Migrations-Eggersdorfer‘", gemeinsam zu schreiben, erklärt er sein bislang einmaliges Vorhaben.

Eine Rahmenhandlung ist nun vorgegeben. Am Ende soll der fiktive Chefredakteur ein dickes Manuskript bekommen – nun fehlen noch die Geschichten. "Wenn wir im Frühjahr auf der Buchmesse darüber berichten wollen, wie ein ganzes Dorf zusammen ein Buch schreibt, sollten wir bis Weihnachten mit den Texten fertig sein", hofft Worm. Die Einnahmen sollen einer gemeinnützigen Sache zugute kommen, wie zum Beispiel einem neuen Kinderbauernhof, stellt er sich vor.

Dazu wurde inzwischen eine eigene Facebook-Gruppe gebildet, um in Kontakt zu bleiben (der Autorenclub-Doppeldorf) und auch, um die Texte der Mitschreiber verfolgen zu können. Wer seine Geschichte aber lieber ganz klassisch zu Papier bringt, kann diese an Monika Hauser, Hotel Seeschloss, Altlandsberger Chaussee 102, in 15345 Eggersdorf, schicken.

Nächstes Autorentreffen: 17. Juni, 17 Uhr, im Seeschloss