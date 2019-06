Stadt übernimmt Zepter

Steffen Göttmann

Hohensaaten (MOZ) Gemäß der von Herrn Wieland 2015 unterzeichneten Nutzungsvereinbarung sollten wir als Heimatverein den Betrieb und die Betriebskosten übernehmen", begründet Arno Heinrich, Vorsitzender des Heimatvereins, den Rückzieher. Dies habe der Vorstand nicht verantworten wollen. Die Stadt habe zwar zugesichert, die Kosten dem Verein zurückzuzahlen. "Dies war uns zu unsicher, denn die Wahlen standen vor der Tür", so Arno Heinrich.

Zudem stand im Antrag, dass das Vereinshaus barrierefrei zu erreichen sei. "Das ist aber nicht der Fall, weil wir mehrere Treppen haben", berichtet Heinrich. Im Kleingedruckten des Antrages hieß es, dass bei Falschaussagen der Verein die Fördersumme zurück zahlen müsse. "Wir sind zudem weder in der Lage, regelmäßige Öffnungszeiten noch Führungen zu organisieren", ergänzt er. Zudem gehe er davon aus, dass die 2015 veranschlagten Baukosten nicht mehr ausreichen, sie seien aktuell wohl 30 bis 40 Prozent höher.

200 000 Euro aus EU-Mitteln

"Ich bin maßlos enttäuscht, dass der Vorstand des Vereins so entschieden hat", sagt Detlev Wieland. Der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins bemüht sich seit Jahren um Fördermittel. Inzwischen hat sich der 80-Jährige aus dem Vorstand zurückgezogen, engagiert sich aber noch als Projektleiter. Im Oktober vergangenen Jahres war Detlev Wieland, wie berichtet, noch zuversichtlich. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Oderland hatte dem Verein 200 000 Euro aus EU-Mittel zugesagt. Der Antrag bezog sich auf die Sanierung der alten Schmiede und auf ein neues Dach für das Vereinshaus des Heimatvereins Hohensaaten, in dem die Sammlungen untergebracht sind

Das 1828 errichtete flache Werkstattgebäude aus roten Ziegeln gegenüber der Feuerwehr ist eines der ältesten Häuser von Hohensaaten. "Ende Oktober 2015 hatten wir die Vision, die baufällige Schmiede zu restaurieren", sagt Wieland. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt. Sie übernimmt nun die Sanierung und stellt einen neuen Förderantrag, der sich allerdings nur auf die Schmiede bezieht. Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) sieht sich durch einen Beschluss der Stadtverordneten verpflichtet. "Die alte Schmiede steht auf unserer Prioritätenliste", sagt der Bürgermeister. Zudem stehe sie auch im Fusionsvertrag zwischen Hohensaaten und Bad Freienwalde. "Der Landrat ist im Karree gesprungen, als er vom Rückzieher des Heimatvereins erfuhr", berichtet Lehmann.

Ob dort Schauschmieden möglich wäre, ist unklar. Schmiedemeister Bodo Blahy aus Hohensaaten, dessen Name in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, will helfen, die Schmiede wieder einzurichten, denn vieles sei inzwischen weg. Aber für Touristen zu schmieden, dafür hat er eigentlich weder Zeit noch Muse.