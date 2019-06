Bad Belzigerin (5) braucht Ihre Hilfe!

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Es sollte eine erholsame Zeit werden für Mutter und Kind. Nach überstandener Leukämie sind die fünfjährige Elaine aus Bad Belzig und ihre Mama zur Reha aufgebrochen. Nach strapaziösen und kräftezehrenden Monaten - der erste Ausbruch der Leukämie wurde mit einer Chemotherapie behandelt - sollten die Wochen der Genesung, dem Kraftschöpfen dienen. Doch es kam alles anders. Bei Aufnahmeuntersuchungen kam die grausame Wahrheit ans Licht, die Leukämie ist zurück. Sofort erfolgte die Einweisung ins Freiburger Krankenhaus. Weit weg vom heimische Bad Belzig. Doch Elaine fühlt sich dort gut aufgehoben, dann nimmt die Familie den weiteren Fahrtweg gern in Kauf.

"Die einzige Chance auf Genesung liegt für die im Mai fünf gewordene Elaine in einer Knochenmarkspende", berichtet Isabel Dirksen, Freundin der Familie und Mitarbeiterin der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig. Vier Frauen aus dem unmittelbaren Umfeld des kleinen Mädchens, beide Omas und zwei Freundinnen, darunter Isabel Dirksen, sind rege dabei über das Schicksal der kleinen Bad Belzigerin zu berichten, aufzuklären und haben bereits mit hilfreicher Unterstützung öffentliche Typisierungsaktionen in Bewegung gesetzt.

In Bad Belzig wird der große Kindertag des Netzwerkes Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark am kommenden Freitag, 14. Juni, genutzt, neben dem Vergnügen Gutes zu tun und vielleicht, im besten Falle, ein Leben zu retten. "Zum großen Kinderfest im weitläufigen Park des Klinikgeländes wird von 15.00 bis 19.00 geladen. Von 11.00 bis 20.00 Uhr läuft die Typisierungs-Aktion direkt neben dem Stand des Netzwerkes", berichtet Netzwerk-Koordinatorin Daniela Wiederhold. Vor Ort werden der Verein für Knochenmarkspende Sachsen und der Verein Uckermark gegen Leukämie die Typisierungen vornehmen.

Elaine hat ihren Lebensmut noch nicht verloren. "Komme Sie, helfen Sie", bitten Isabel Dirksen und Daniela Wiederhold.

Auf der Homepage des Zentralen Knochenmarkspender-Registers Deutschland ist zu erfahren:

Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 11.000 Menschen an bösartigen Blutkrankheiten wie zum Beispiel Leukämie. Nur einem Teil dieser Patienten kann alleine durch Medikamente geholfen werden. Für viele ist die Transplantation von Knochenmark oder Blutstammzellen gesunder Spender die einzige Chance, die Krankheit zu überwinden. Wichtig für den Erfolg einer Blutstammzelltransplantation ist eine nahezu vollständige Übereinstimmung der HLA-Gewebemerkmale (HLA = Humane [menschliche] Leukozyten Antigene) von Empfänger und Spender, da ansonsten Abstoßungsreaktionen ausgelöst werden. Für etwa ein Drittel der Patienten können HLA-identische Geschwister-Spender ermittelt werden. Bei Eltern und anderen nahen Verwandten ist die Chance schon sehr viel geringer.Bei der überwiegenden Mehrzahl der Patienten muss daher nach einem nicht verwandten Spender gesucht werden. Diese Suche nach dem passenden Spender wird in Deutschland vom ZKRD durchgeführt, das auch auf die internationalen Spenderdaten Zugriff hat. Die Aussicht, dass ein passender Spender gefunden wird, ist von den Gewebemerkmalen des Patienten abhängig. Es gibt zwar Gewebetypen, die relativ häufig vorkommen, oftmals haben Personen aber seltenere Typen, die im Extremfall Unikate in Deutschland oder gar in der ganzen Welt darstellen!