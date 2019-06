23. Brandenburger Wasserfest lockt nach Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Nicht genug kann man auf das Erfolgsrezept des Brandenburger Wasserfestes hinweisen: das ehrenamtliche und zum Teil aufopferungsvolle Engagement dutzender Helfer, etwa von der Stadtverwaltung, heimischen Vereinen und der Kirchengemeinde sowie zum anderen die Stars, die sich Jahr für Jahr vor allem auf der Hauptbühne gleichsam die Klinke in die Hand geben.

So wird es auch bei der 23. Auflage des überregional beliebten Festes sein, neudeutsch auch gerne "Event" genannt, bei dem das Fest der heimischen Schützengilde einen besonderen Farbtupfer darstellt.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) und Regio-Nord-Chef Olaf Bechert gewährten am Donnerstag einen Ausblick auf die bunte Party, die vom 12. bis einschließlich 14. Juli stattfinden wird. Richtig gelesen: Diesmal werden es drei tolle Tage sein, an denen Abwechslung die Schaulustigen in Atem halten wird.

Los geht es am Abend des 12. Juli: In der Stadtkirche werden die Söhne der bekannten Hitband aus den 70ern, Smokie, ab 20 Uhr den Geist der Väter beschwören, unplugged aber, also im leisen Modus beschwören. Ab 19.30 Uhr kann die Jugend bei "House am See" auf der Festwiese abhotten.

Tags darauf startet um 10 Uhr der nunmehr elfte Wasserfestlauf, um 10.30 Uhr formieren sich auf dem Marktplatz die Schützen und befreundete Vereine zu ihrer Prozession. Anschließend finden im Stadtpark und im Bootshaus des Yachthafens die Schießwettbewerbe statt. Nach der Yardstickregatta des Yachtklubs sorgt "der Christian" vom Kinderkanal für Spaß bei den Kleinen. Und der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr folgt die DDR-Schlagergröße Olaf Berger. Nach der Spaßbootregatta singt Wolfgang Ziegler. Auf den Abend stimmt Uwe Schock mit seinem Roland-Kaiser-Programm ein. Gegen 20.30 Uhr lassen die Beaters die legendären Beatles musikalisch auferstehen, gefolgt von der Lasershow und Feuerwerk, bevor "Mr. Boom" für Stimmung sorgt.

Und am Sonntag klingt ab 11 Uhr beim Frühschoppen im Stadtpark das Fest aus: mit dem Chor "Die Havellerchen".