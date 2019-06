Aus für Lila Bäcker in Müllrose

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Lkw-Fahrer ist sichtlich verärgert. Wie so oft will er sich Freitagmittag beim Lila Bäcker in Müllrose mit einem Kaffee und belegten Brötchen stärken – doch der Backshop im Vorraum des Netto-Marktes ist dicht. Der Rollladen, der den Verkaufsraum vom Netto-Markt trennt, ist geschlossen und wird sich vorerst auch nicht mehr öffnen. So wie dem Lkw-Fahrer geht es am Freitag etlichen Handwerkern, Bauarbeitern und anderen Leuten, die beim Lila Bäcker etwas essen wollen. Für sie ist das Aus der einzigen Müllroser Filia­le besonders ärgerlich: Nur hier können sie mit ihren großen Fahrzeugen parken, wenn sie einen Imbiss zu sich nehmen möchten.

"Ich finde das Aus für den Bäcker sehr enttäuschend, es gibt ja in der Nähe keinen anderen Imbiss", sagt denn auch Ingrid Schade. "Die Handwerker haben hier immer gefrühstückt, andere Leute kamen zum Kaffeetrinken", so die Müllroserin. In der Verkaufsstelle sei immer viel Betrieb gewesen. "Ich hoffe, dass da schnell was Neues reinkommt."

Am Mittwoch, so berichten Mitarbeiter, habe es einen Anruf aus der Zentrale gegeben: Sie dürften nichts mehr bestellen. Der Donnerstag sei ihr letzter Arbeitstag. Ab Freitag dürften sie dann zu Hause bleiben. Das sei es dann auch schon an Informationen zur Schließung gewesen – nach Wochen und Monaten des Bangens und Hoffens.

Die meisten Kunden erfuhren am Freitagmorgen aus dem Radio von dem Aus der Filiale, andere stehen beim Einkauf überrascht vor dem geschlossenen Rollladen. "Für die Beschäftigten ist das wirklich sehr bedauerlich", erklärt Volkmar Meyer. "Ich habe hier öfter was gekauft, jetzt werde ich wohl zu Bäcker Dreißig am Markt gehen." Brot und Brötchen hole er sich ohnehin immer in der Bäckerei Schlüter am Markt, der einzigen privaten Handwerksbäckerei im Erholungsort. "Ich wünsche mir, dass hier bald ein neuer Bäcker reinkommt."

Angelika Hoffmann hat die Nachricht von der Schließung im Radio gehört. "Da war ich ganz erschrocken", sagt sie. "Für die Frauen, die hier gearbeitet haben, tut mir das sehr leid." Die Mitarbeiter seien alle sehr nett gewesen, sie habe hier immer ihr Lieblingsbrot gekauft: das Max-und-Moritz-Brot. "Wir haben bis zuletzt gehofft, dass Müllrose von den Schließungen nicht betroffen sein würde", so die Müllroserin.

"Mir hat es hier immer sehr gut geschmeckt", betont Gertraud Weiß. Auch sie verweist darauf, dass vor allem die Mitarbeiter die Leidtragenden dieser Entwicklung sind. Das Hin und Her "geht ja schon lange", sagt ihr Mann Manfred Weiß – beide sind in Müllrose zu Hause. "Wir haben hier ja nicht regelmäßig eingekauft." Man werde sehen, ob ein neuer Backshop eröffnet werde.

Bangen und Hoffen

In Wiesenau geht das Bangen und Hoffen indessen weiter. Die dortige Filiale der Lila-Bäcker-Kette an der einstigen Bundesstraße B 112 ist von der aktuellen Schließung nicht betroffen. Der Verkauf läuft auch am Freitag, frische Ware trifft ein, die Kunden kaufen Kuchen oder Brot oder trinken Kaffee am Stehtisch. Wie lange der Betrieb noch laufen wird? Die fünf Mitarbeiter wissen es nicht. "Wir warten eigentlich jeden Tag auf den Anruf, dass auch bei uns Schluss ist", sagt eine Mitarbeiterin. "Seit Januar leben wir in permanenter Unsicherheit. Und wenn es etwas Neues gibt, erfahren wir das auch immer zuerst aus den Medien."

Natürlich hoffe auch sie, dass die Filiale im Netto-Markt in Wiesenau überlebt, erklärt eine Kollegin. "Aber wenn auch bei uns das Aus kommt, geht das Leben trotzdem weiter. Ich komme wieder auf die Beine – da habe ich keine Angst." Immerhin: Die Gehälter würden weiter pünktlich gezahlt, zumindest die Grundgehälter, bestätigt sie. Die Sonderzahlungen wie Wochenendzuschläge stünden aber noch aus.

Wir bleiben dran! Möchten auch Sie uns auf Probleme aufmerksam machen, bei denen wir dranbleiben sollen, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an die Adresse dranbleiben@moz.de mit dem Betreff Eisenhüttenstadt.