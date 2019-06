Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit einer gut besuchten fünften Vorstellung hat das Theater im Wasserwerk in Strausberg (Die Andere Welt Bühne) die erste Staffel des Stückes "Horror Vacui?" zu 30 Jahre Mauerfall abgeschlossen.

Im September soll das Stück noch zweimal auf den Spielplan kommen. Als nächste Vorstellungen sind am 22. Und 29. Juni, jeweils 19.30 Uhr, Wiederaufführungen des zweiten Teils der "Verortungs-Trilogie" zu sehen: "Heimatmaschine".

Wie am Sonnabend nach der Vorstellung zu erfahren war, ist für den Sommer noch eine weitere Neuinszenierung in Arbeit. Sie soll am 6. Juli Premiere feiern. Autor ist Matthias Merkle. Zum Inhalt gab es noch keine Informationen.