Jens Sell

Strausberg (MOZ) In Strausberg ist offenbar ein neuer Feuerteufel unterwegs: In der Nacht zum Sonntag hat es zwei Brandstiftungen in der Straße Am Försterweg gegeben.

Beide Male waren Abfallcontainer der Mehrfamilienhäuser betroffen. Zunächst wurde die Feuerwehr am Sonnabendabend um 23.20 Uhr alarmiert, als ein Papiercontainer brannte. Die Polizei hatte bereits mit Handlöschern "vorgearbeitet", die Feuerwehr löschte mit C-Rohr den Brand.

Um 0.55 Uhr brannte ein Müllcontainer im gleichen Wohngebiet. Schon am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr hatte ein Müllcontainer in derselben Straße gelöscht werden müssen.