Zwei Mal täglich zu den Weinberg-Friedhöfen

Simone Weber

Rathenow Ältere und immobile Rathenower können aufatmen. Der Städtische Friedhof und der Weinbergfriedhof bleiben für sie weiterhin erreichbar. "Nach der befristet bis zum Pfingstwochenende ausgeschriebenen Testphase seit Anfang Mai fährt das Unternehmen Taxi-Meier im Auftrag der Stadt weiterhin zwei Mal am Tag vom Parkplatz am Weinberg auf den Weinberg rauf", so Bürgermeister Ronald Seeger, und nehme die Leute zu den Eingängen der Friedhöfe kostenlos mit.

"Wir sind in den letzten elf Jahren, mit unserem 20-sitzigen Kleinbussen, im Rahmen des regulären Busverkehrs auf der Stadtline 674, solange es das Wetter ermöglichte und außer im Winter, auf den Weinberg raufgefahren", so Fred Meier, Inhaber der Firma Taxi-Meier. "Die räumlichen Gegebenheiten oberhalb des Weinberg waren schon immer schwierig. Eine Wendemöglichkeit selbst für die kleinen Busse gibt es nicht. Und mit Einführung des neuen Buskonzepts für das Westhavelland durch Havelbus, haben wir die Fahrten auf den Weinberg eingestellt."

Die Stadt, die weiterhin den Bedarf sah, suchte nach einer Lösung zur weiteren Erreichbarkeit der Friedhöfe auf dem Weinberg für die Rathenower. So fuhr in der Testphase seit Anfang Mai ein Taxi der Firma Meier wochentags zweimal am Tag auf den Weinberg hoch und nach einer Stunde wieder zurück. Die Kosten für diese Dienstleistung trug die Stadt.

Das kostenlose Taxi fährt weiterhin montags bis freitags, jeweils 8.52/10.52 Uhr vom Parkplatz am Weinberg zu den Friedhöfen rauf. Die Rückfahrt erfolgt jeweils 10.05/12.05 Uhr. Die Besucher des Friedhofes haben zur Grabpflege etwas mehr als eine Stunde oder gar bis zu drei Stunden Zeit.

Die Fahrtzeiten seien auf den Busverkehr der Stadtbusline 674-Süd abgestimmt, so Meier. "Wir könnten uns auch vorstellen, eine der beiden Fahrten an die Stadtlinie 674-Nord anzupassen und den Shuttle-Verkehr dann zwischen Rewe-Supermarkt und Weinbergfriedhöfen anzubieten."

Die Stadt prüft in Gesprächen mit Havelbus die Abstimmung einer der zwei Shuttlefahrten auf die Nord-Linie abzustimmen. Bisher ist dies durch die unterschiedlichen Fahrzeiten der beiden Stadtlinien noch nicht möglich. Zusätzlich ist die Stadt mit den Grundstückseigentümern auf dem Weinberg im Gespräch, um durch Pacht oder Kauf oberhalb des Weinbergs einen Wendehammer für Kleinbusse schaffen zu können.