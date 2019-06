Ab Freitag wird gefeiert

Eine Biene kündigt in Hohennauen das Sommerfest 2019 an. © Foto: Schubert

René Wernitz

Hohennauen (MOZ) Der Hohennauener-Ferchesarer See ist ein äußerst sauberes Badegewässer. Sein Name rührt von den beiden ebenso attraktiven Dörfen her, die sich an den Ufern sozusagen gegenüberliegen (etwa 7 Kilometer Luftlinie): Ferchesar im Osten und Hohennauen im Westen, wo am kommenden Wochenende gefeiert wird.

Sommerfeste feiern, das hat Tradition in Hohennauen (Gemeinde Seeblick/Amt Rhinow). Auch die nächste Auflage wird durch Ortsbeirat und Hohennauener Vereine organisiert und gestaltet. Feuerwehr, Heimatverein und Sportverein, Chorgemeinschaft Harmonie und dem Heimatverein Rhinow sind mit im Boot, auch die Kleine Grundschule Hohennauens sowie die dortige Kita Storchennest. Ferner ist die Agrargenossenschaft Hohennauen vertreten. Nicht zu vergessen die Sponsoren, die finanziell unterstützen.

Schon länger kündet eine Strohpuppe des Heimatvereins und von Müttern, deren Kinder einer Turngruppe angehören, vom anstehenden Sommerfest. Diesmal beginnt das Kulturprogramm schon am Freitagabend, 18.00 Uhr, mit einem Konzert der Chorgemeinschaft Harmonie im Saal der Gaststätte "Zur Seemöwe". Ein kleiner Imbiss im Anschluss rundet den Abend ab.

Ebenso schon am Freitag, 14. Juni, startet die Volleyball-Abteilung des SV Hohennauen das traditionelle "Midsommerturnier" auf dem Sportplatz am See. Motto dort: "Baggern & Schmettern". Um 16.00 Uhr beginnen gemischte Kinder- und Jugendmannschaften in zwei Wertungsklassen (2. bis 6. Klasse sowie U16) mit den Volleyball-Duellen. Da in den letzten Jahren verstärkt auf die Kinder- und Jugendarbeit gesetzt wurde und sich die Sportart Volleyball in diesem Altersbereich immer größerer Beliebtheit erfreut, erwartet das Organisationsteam ein großes Teilnehmerfeld in diesem Altersbereich. Alle teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler erhalten eine besondere Überraschung - die erstplatzierten Teams erhalten darüber hinaus gesponserte Siegershirts. Am Samstag, 15. Juni, spielen dann ab 9.30 Uhr zahlreiche Mixed-Mannschaften aus der Region im Erwachsenbereich um den eigens entworfenen Midsommer-Wanderpokal bzw. um die Rote Laterne (ebenfalls ein Wanderpokal). Erneut hat sich das Teilnehmerfeld vergrößert.

Das eigentliche Sommerfest findet derweil auf dem Hohennauener Sportgelände statt. Eröffnet wird es um 14.00 Uhr. Im Nachmittagsprogramm treten Kinder aus der Kleinen Grundschule Hohennauen und die Kita Storchennest auf. Die Agrargenossenschaft bietet wieder ihr Bullenschätzen. Spaß- und Spiel- und diverse andere Stände baut der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr auf. Man will auf diesem Wege versuchen, Kinder und Jugendliche für die Feuerwehr zu begeistern. Denn ist ein großer Wunsch, in Hohennauen wieder eine Jugendfeuerwehr zu etablieren. Am Abend wird dann wieder in die Sommernacht getanzt. Jung und Alt treffen sich dort.

Das Gros der Versorgung des Sommerfestes übernehmen in diesem Jahr die Fußballer des Sportvereins (SV) Hohennauen. Der Förderverein der Kleinen Grundschule beteiligt sich mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Discothek Sound Art Berlin mit DJ André, der dann auch abends zum Sommernachtstanz auflegen wird. Der Eintritt zum Fest ist frei.