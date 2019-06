An Rathenower Sportgeschichte seit 1994 mitgeschrieben

Der aktuelle Kader des BSC Rathenow 94.e.V.: Aktuell belegt die Mannschaft Platz 3 in der Kreisliga Havelland. zum Jubiläumsfest am 15. Juni erwartet der BSC den Mögeliner SC 1913 zum Punktspiel. © Foto: Bsc

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Genau genommen fängt die Geschichte schon vor 65 Jahren an. Denn BSC-Wurzeln liegen in der 1954 gegründeten BSG Aufbau, deren Heimstätte sich am Schwedendamm befand. Aus ihr ging 1989 der WSV Rathenow hervor, der mit dem ebenso in der Nachwendezeit gebildeten Verein Motor Süd zum 1. Juli 1994 zum BSC Rathenow 94 e.V. fusionierte. Das liegt nun 25 Jahre zurück, und deshalb wird am kommenden Samstag, 15. Juni, im Stadion am Schwedendamm gefeiert.

Der Großteil der BSC-Mitglieder war freilich noch nicht auf der Welt, als die Fusion erfolgte. Unter den heute etwa 170 BSC-Leuten befinden sich rund 120 Nachwuchsakteure. Alle Altersklassen sind besetzt, von den Bambini bis zu den A-Junioren. Als die F-Jugend 1994 gebildet wurde, gehörte ihr der sechsjährige Alexander Engel an. Heute spielt er bei den Männern und hat sozusagen alle Höhen und Tiefen der 25 Vereinsjahre miterlebt, so auch den sportlichen Höhepunkt, als der BSC nach Ablauf der Saison 2009/2010 den 2. Platz in der Landesliga Nord belegte. Nur knapp wurde der Aufstieg in die Brandenburgliga verpasst. Damals hießen die Trainer Michael Zugehör und Jörg Heinrich.

Als Coach führt heute Daniel Neun die Regie. Als Vorsitzender des Vereins agiert Michael Giese, sein Stellvertreter ist Peter Gojek, der von 2000 bis 2008 für den BSC aktiv war. Der Vize gehört längst den Alten Herren an, die mit Jörg Heinrich den wohl prominentesten Spieler in ihren Reihen wissen.

Viele Kinder und Jugendliche, die sich nun voller Leidenschaft das BSC-Dress überstreifen, werden am Samstag mit den älteren ein Fußballfest erleben. Natürlich sind alle interessierten Sportfreunde willkommen, gern auch potenzielle Neuzugänge. Für alle Belange des Nachwuchses ist Denny Marx der Ansprechpartner. Sportlicher Leiter im Erwachsenenbereich ist Peter Oberschmidt.

Der Verein, der sich auf zahlreiche Sponsoren verlassen kann, betreibt auf www.bsc-rathenow.de seine Webpräsenz. Unter dem dort angegebenen Kontakt findet ich der Name Peter Giese, der per-E-Mail und per Mobilfunk zu erreichen ist.