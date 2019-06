Still ruht die Spree

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Viele Trendsportarten kommen irgendwann auch zu den Beeskowern. Die Stehpaddler erorbern gerade die Spree. Als Erfinder der Sportart gelten polynesische Fischer, die sich noch heute auf ihren Kanus stehend auf dem Meer vor Tahiti fortbewegen. Auch Surflehrer auf dem Weg zu den großen Wellen vor der Küste werden manchmal als erste Stehpaddler genannt. In dieser Position kommen sie auf ihren Brettern gut voran und haben ihre Schüler besser im Blick. So wild wie bei Fischern und Surfern geht es auf der Beeskower Spree nicht zu. Die macht zwischen Brücke und Schleuse den Eindruck eines Badesees, so gering ist derzeit die Strömung. Aufpassen müssen Wassersportler, dem Wehr nicht zu nahe zu kommen.