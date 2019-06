Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Billard-Raum neu gestalten in Wegendorf oder Profi-Beratung zum Bildermalen in Bruchmühle, Fußball auf dem Altlandsberger Sportplatz am Bollensdorfer Weg oder "Die GoPro" in Gielsdorf ... Bei all dem können Kinder und Jugendliche aus Altlandsberg und seinen Ortsteilen dabei sein – allerdings nicht immer vor der eigenen Haustür, also am Wohnort, und auch nicht in jeder der sechs Ferienwochen.

Das Herangehen ist nicht neu. Der Altlandsberger Jugend- und Schulsozial­arbeiter Stefan Schwolow hat für die nahenden sechs Ferienwochen und für jene Schüler, die in dieser Zeit nicht irgendwo mit beziehungsweise ohne Eltern, aber in verschiedenen Gruppen unterwegs sind, wie in vergangenen Jahren zeitlich gestaffelte Angebote an verschiedenen Orten vorbereitet.

Da nicht nur die personellen Reserven beschränkt sind, sondern auch die Entfernungen zwischen den Wohnorten der potenziellen Interessenten aus den Reihen der Altlandsberger Stadtschüler ziemlich groß, musste eine Lösung gefunden werden. Dabei hat sich bewährt, über eine, maximal zwei Wochen jeweils in einem der Ortsteile Feriengestaltung für die Jugendlichen anzubieten. So geht es in der Woche vom 24. bis zum 28. Juni im Ortsteil Gielsdorf los, unterbreitet Schwolow für jeden Tag eine andere Offerte: Eis herstellen am Montag, am Mittwoch Klettern im Wald oder am Freitag das Abschlussgrillen am Dorfgemeinschaftshaus. Jeweils von 13 bis 18 Uhr ist die sogenannte Aktionswoche dann anberaumt.

Im Ortsteil Wegendorf haben sich die Kinder und Jugendlichen mit dem Jugendsozialarbeiter wieder auf ein Projekt verständigt. "Wir werden in der Woche vom 1. bis 5. Juli zusammen ein Insektenhotel bauen und den Billard-Raum neu gestalten", kündigt Schwolow an. Treffpunkt ist in Wegendorf wie stets das Küsterhaus.

Die darauf folgenden beiden Wochen gehören den Bruchmühler Kindern und Jugendlichen. Film, Spiele, Workshop, BadenGrillen und mehr stehen im und am Bürger- und Kreativhaus zur Wahl, während die letzte Ferienwoche mit Klettern, Fußball und mehr am Bollensdorfer Weg Altlandsberg besonders auf die sportlichen Stadtschüler zugeschnitten ist. Auswahl und Überlegen sind nun angesagt, denn "ohne Anmeldung finden die Angebote nicht statt", sagt Stefan Schwolow.

Informationen und Anmeldung per Tel. 0174 1799709 oder E-Mail an:s.schwolow@stadt-altlandsberg.de