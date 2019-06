Ehemalige Tischlerei unterm Hammer

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Etwa im Jahr 1900 wurde das Gebäude in der Herbert-Jensch-Straße 94 erbaut, es besteht aus einem Vorder- und einem Hinterhaus.

Einst wurden die Räume als Tischlerei genutzt, heute könnten in das Mehrfamilienhaus 28 Wohneinheiten gebaut werden. Am 21. Juni ab 11 Uhr wird das Objekt im Abba Berlin Hotel in der Lietzenburger Straße 89 versteigert. Damit ist es Teil der Sommer-Auktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG (DGA) am 20. und 21. Juni in Berlin.

Insgesamt 87 Immobilien aus zwölf Bundesländern und Spanien sollen mit einer Mindestgebotssumme von über 14 Millionen Euro unter den Hammer kommen, darunter auch Brandenburg und Berlin. Für mindestens 195 000 Euro (zzgl. Auktions-Courtage) wäre das etwa 1550 Quadratmeter große Gebäude in Frankfurt, mit einer Grundstücksgröße von zirka 1414 Quadratmetern, zu haben. Das Haus ist entkernt, hat keine Fenster, Heizungs- und Sanitätsausstattung.

Am selben Tag wird auch ein Teil der Kleingartenanlage "Im Buchwald" im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg versteigert. 8000 Quadratmeter groß ist das zu versteigernde Stück. Das Mindestgebot beträgt 2000 Euro. Ein Teil des Grundstückes befindet sich im Naturschutzgebiet "Mittlere Oder".