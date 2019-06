Echter Pokalkampf der Ü-35er

Edgar Nemschok

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eines der besten Spiele im Rahmen des langen Pokaltages auf der Sportanlage in Alt Stahnsdorf lieferten sich die Altherren der Ü 35. Die Partie des SV Blau-Weiss Markendorf und des Golzower SV, die 3:1 endete, war ein echter Pokalfight. Es gab hohes Tempo, zahlreiche rassige Zweikämpfe, schöne Tore und auch jede Menge Emotionen.

Nicht wenige am Spielfeldrand hatten den Golzower SV als leichten Favoriten erkannt. Golzow, mit einer kompletten Mannschaft aus polnischen Spielern, ist immerhin souveräner Spitzenreiter der Kreisliga Staffel Nord.

Auch Volker Rudolph, Sportlicher Leiter bei den Markendorfern, gab die Favoritenrolle an seinen Gegner ab. "Wir kennen die Mannschaft nicht, haben aber ihre Ergebnisse aufmerksam verfolgt." Die Blau-Weissen hatten dann den besseren Start in diese Partie und übernahmen auch in Führung. Dem 1:0 durch René Firlus war eine feine Einzelleistung von Jan Mutschler vorausgegangen. Mit einem gefühlvollen Heber bediente er seinen Mannschaftskollegen, der aus Nahdistanz einschießen konnte.

Markendorf legte nach und konnte nach einer halben Stunde Spielzeit auf 2:0 erhöhen. Das Tor erzielte der beste Mann auf dem Platz, Björn Keller, im Nachschuss. Die Vorarbeit lieferte Manuel Trebbin. Mit dem 2:0 wurden dann auch die Seiten gewechselt. Nun war die Frage: Wer kann bei den hohen Temperaturen das Tempo halten?

Schiri Dikof oft im Mittelpunkt

Ein Mann wurde in der zweiten Halbzeit ein wenig zur Reizfigur. Schiedsrichter Michael Dikof verteilte sieben Gelbe und eine Gelb/Rote Karte. Diese bekam René Firlus. Und ausgerechnet sein Foul war eines der absolut harmlosen Art. Zuvor kamen die Golzower noch zum Anschlusstreffer durch Rafal Pawel Zygielewicz. Nach einer Stunde schoss Denny Danowski das 3:1 – die Entscheidung. Keller hatte nach einem langen Sprint die Vorarbeit geleistet. Kurz vor Schluss verhängte Dikof noch einen Strafstoß gegen Markendorf. Warum er so entschieden hatte, war nicht zu erkennen. Es gab heftige Diskussionen. Schließlich hielt Blau-Weiss-Torhüter Matthias Donath den Schuss von Jacek Tadeusz.

Markendorfs Trainer Ronny Hagen sprach bei der Pokalübergabe von einer großartigen Mannschaftsleistung und einem verdienten Sieg.