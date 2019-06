Pohl und Reetz treffen jeweils doppelt

Edgar Nemschok

Neuenhagen (MOZ) Den klarsten Sieg am Pokalwochenende gab es für die Ü-40-Alt-Senioren des FV Blau-Weiß Briesen. Sie bezwangen die Männer der SG Rot-Weiß Neuenhagen mit 4:1. Ein Grund für den Sieg – die Briesener hatten die besseren Einzelspieler. Dabei ragten die zweifachen Torschützen Michael Pohl und Marcel Reetz heraus.

Pohl schoss nach 19 Minuten das 1:0 und veredelte dabei die gute Vorarbeit seines Rechtsaußen Marko Tews. Das 2:0, zwei Minuten später, besorgte Reetz. Vorausgegangen war ein Missverständnis in der Neuenhagener Abwehr. Noch vor der Pause erhöhte Blau-Weiß auf 3:0. Diesmal war Pohl wieder dran, der die Vorarbeit von Daniel Tews zum Torerfolg nutzte.

Bilderstrecke Pokalendspiele des FK Ostbrandenburg in Bilderstrecke öffnen

Die Neuenhagener versuchten, sich noch einmal gegen die drohende Niederlage zu wehren. Sie konnten durch Ronny Dittmann verkürzen. Der verwandelte einen Strafstoß, den Schiedsrichter Ralf Lange nach 36 Minuten verhängt hatte. Im Briesener Strafraum war der Rot-Weiße Jens Hunger klar von den Beinen geholt worden.

Pokal deutlich verteidigt

In der Schlussphase waren dann aber wieder die Blau-Weißen am Drücker. Sie hatten weitere Chancen, zum Beispiel durch Reetz. Er konnte dann schließlich in der 56. Minute, die Vorarbeit kam wieder vom gut aufgelegten Michael Pohl, auf 4:1 erhöhen. Damit war die Begegnung auch gelaufen – und der Pokal aus dem Vorjahr verteidigt.

Der Briesener Kapitän Heiko Schübler sprach von einer guten Mannschaftsleistung und davon, dass es im Team einen großen Zusammenhalt gebe. "Alle vier Tore wurden sehr gut herausgespielt. Jetzt werden wir mit dem Pokal in der Hand richtig feiern." Neuenhagens Trainer Bernd Brenzel zeigte sich tief enttäuscht. Vor allem war er mit der Schiedsrichterleistung nicht ganz einverstanden. "Ich denke schon, dass auch für uns heute mehr drin war."