Stabilere Bildungsbrücken nötig

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Krzysztof Jacniacki vom Berufsbildungszentrum im polnischen Sulecin lobt die Kontakte seiner Einrichtung mit dem "Qualifizierungszentrum der Wirtschaft" in Eisenhüttenstadt: "Dadurch, dass sie an Praktika in Eisenhüttenstadt teilnehmen, haben zahlreiche unserer Azubis später einen Job in Deutschland gefunden", sagt der Pole.

Auch Jens Lawrenz vom Verein "Kindervereinigung" in Seelow und der Leiter des Kulturhauses Kostrzyn (Küstrin), Zdzislaw Garczarek, sind ein eingespieltes Team. "Ohne unseren guten persönlichen Beziehungen wäre es gar nicht möglich, mit relativ geringen Mitteln so intensive Freizeitaktivitäten zu gestalten", berichtet der Deutsche.

Dass stabile Kontakte die Voraussetzung sind, um in der Kooperation mit einem anderen Land wirklich spürbare Effekte zu erreichen, ist zwar keine überraschende Erkenntnis. "Meist sind die von der EU, dem Land oder von anderen Institutionen geförderten deutsch-polnischen Projekte aber doch befristet", sagt etwa Joanna Dulej. Die Kulturwissenschaftlerin ist derzeit selbst mit befristetem Vertrag bei der Projektgesellschaft der IHK Ostbrandenburg tätig, um den Austausch mit dem Nachbarland zu fördern.

Auch auf den ersten Blick beeindruckende Statistiken bedürfen des genaueren Hinschauens: So kann Birgit Nix vom Potsdamer Bildungsministerium zwar berichten, dass von den rund 800 allgemeinbildenden Schulen in Brandenburg 225 eine Partnerschaft mit polnischen Schulen haben. Fragt man aber, wie viele der derzeit 245 000 Brandenburger Schüler in irgendeiner Form Polnisch lernen, dann erhält man zur Antwort: Nur etwa jeder Hundertste.

Um zu untersuchen, welche längerfristigen Effekte die von ihr geförderten Begegnungs- und Kooperationsprojekte haben, hat die Euroregion "Pro Europa Viadrina" (siehe Info-Kasten) jetzt ein eigenes Projekt mit dem Namen "Dialog" entwickelt. "Wir wollen nachweisen, worin tatsächlich der Vorteil besteht, wenn man in der Grenzregion lebt", sagt Toralf Schiwietz, Geschäftsführer auf deutscher Seite der Euroregion. Von seinem Partner Krzysztof Szydlak aus Gorzów ist zu erfahren, dass es längst die gleichen Herausforderungen auf beiden Seiten der Oder gibt: Hier wie dort ist man interessiert, dass in der Grenzregion geborene junge Leute nicht mehr massenhaft in Großstädte wie Berlin oder Köln, Posen oder Breslau abwandern, sondern in ihrer Heimat eine Perspektive finden. "Es kann auch nicht das Ziel sein, nur junge Polen nach Deutschland abzuwerben, sondern es geht um den gegenseitigen Vorteil", erläutert Schiwietz. Vor allem aber auch darum, ein stabileres Netzwerk zwischen den Institutionen im Bildungsbereich zu schaffen.

In der ersten Phase des Projekts, das mit der Frankfurter Europa-Uni durchgeführt wird, hat man nach bereits existierenden guten Kooperationen gesucht. Demnächst soll es anhand von deren Erfahrungen Workshops und Studienbesuche auch für andere Interessenten von Kitas bis zur Erwachsenenbildung geben.

Die Mitarbeiter der Euroregion (von denen die meisten auch befristete Arbeitsverträge haben) verfügen zudem über Kompetenzen, um zur Schaltstelle im deutsch-polnischen Austausch zu werden. "Wir könnten uns vorstellen, die Rolle eines Brandenburger Beauftragten für die Nachbarwojewodschaft Lebuser Land zu übernehmen", sagt Schiewitz.

Er verweist auch auf den Koalitionsvertrag der CDU/FDP-Regierung in Nordrhein-Westfalen. Darin finden sich die bemerkenswerten Sätze: "Viele Menschen in NRW denken und leben im Alltag längst grenzüberschreitend. Die Landespolitik muss dafür Sorge tragen, dass die Potenziale der Zusammenarbeit mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg in den Bereichen Arbeit, Bildung, Medizin, Katastrophenschutz, Verkehr und Sicherheit zum Wohle der Menschen dies- und jenseits der Grenze voll ausgeschöpft werden können."