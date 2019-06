Kampfgeist der Lok-Frauen bleibt unbelohnt

Stefan Zwahr

Oberkrämer (OGA) Nicht einfach machten es die Lok-Frauen in Vehlefanz ihrem Finalgegner: "Es war schwieriger als erwartet. Eberswalde hielt gut dagegen. Damit haben wir nicht gerechnet", sagte die Hennigsdorferin Christin Peger. 5:3 hieß es nach 80 Minuten gegen den FSV Lok Eberswalde. "Mir geht es super. Ich bin erleichtert, dass wir das Ding geholt haben", bemerkte die 19-Jährige, die in der 15. Minute für die Hennigsdorfer Führung gesorgt hatte. Das Spiel, in dem der Kreisliga-Zweite auf den 29 Punkte schlechteren Neunten traf, schien den erwarteten Verlauf zu nehmen.

Lok geht in Führung

Doch der optisch überlegene Favorit ließ einige gute Tormöglichkeiten ungenutzt. Die Eberswalder Frauen machten es besser und drehten binnen weniger Sekunden durch Tore von Josefine König (25.) und Anja Smolka (26.) die Partie.

Der Hennigsdorferin Celina Engel störte das nicht. "Wir wissen, wie es ist. Auch beim Finale vor drei Jahren in Kremmen lagen wir mit 0:3 zurück und haben noch fünf Tore geschossen. Wir sind einfach ein Team." Hennigsdorf wusste sich nach dem Wechsel zu straffen und gewann letztendlich souverän. Auch, weil den Eberswalderinnen am Ende etwas die Puste ausging. Mit einem Doppelpack (33., 39.) sorgte Engel für die Pausenführung. Nach dem Wechsel markierte sie ihren vierten Treffer (70.). Zuvor hatte Angelique Woog getroffen (68.). Für den Endstand sorgte Anja Kalisch (77.).