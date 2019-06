Betörender Kunstgenuss

Im Gespräch: Die Künstlerin Carola Bark (2. v. re.) wurde am Freitagabend zum gesuchten Gesprächspartner. Nicht anders erging es dem Fotografen Gerd Pilz, der übrigens am 22. Juni einen ganz besonderen Foto-Workshop anbietet. © Foto: Micha Winkler

Hans Still

Bernau (MOZ) Aus einem Wettbewerb im Jahr 1928 wurde ein Geschenk, ein Glanzstück der klassischen Moderne. Der zweite Bauhaus-Direktor Hannes Meyer und Hans Wittwer schufen damals gemeinsam mit Studenten der Bauabteilung in Bernau ein wegen seiner architektonischen Klarheit imposantes Schulgebäude, dessen Reiz bis heute nachwirkt und verzaubert. Nicht anders bewertet Friedemann Seeger, früher Leiter des Bernauer Bauplanungsamtes, das Bauhaus-Ensemble der Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB), das mittlerweile auf der Unesco-Welterbeliste verewigt wurde.

Ein Besuch lohnt ausdrücklich

Mit Hochachtung, Freude und kundiger Begeisterung spricht Seeger am Freitagabend die einführenden Worte zur neuen Ausstellung in der Galerie Bernau. Zu sehen gibt es Werke der Künstlerin Carola Bark und des Fotografen Gerd Pilz - beide setzten sich bei einem deutschlandweiten Wettbewerb zum Thema "bauhaus100" durch und zeigen nun im 100. Bauhausjahr bis zum 26. Juli ihre Arbeiten in Bernau. Mit dem Namen "linie fläche licht raum" versahen die Ausstellungsmacher die Exposition, der Besuch lohnt ausdrücklich.

So empfängt Carola Bark ihre Gäste mit 22 kleinformatigen Mixed-Media-Collagen, die einladen, die Werke ganz aus der Nähe, aber auch aus der Distanz zu betrachten. Zu entdecken gibt es dann auf filigran gefaltetem Papier Gitterflächen, lineare Strukturen, rechte Winkel. Aus Flächen entsteht räumliche Tiefe, eine dritte Dimension. Auch ihre drei Skulpturen und ihre Wandarbeit verraten viel über die Berliner Künstlerin, die nach dem Studium an der Hochschule der Künste (HdK) die Meisterschule besuchte und diese 2001 mit dem Meisterschülerpreis der Hdk beendete.

Ebenso aufregend interessant die Arbeiten des Fotografen Gerd Pilz, der sich der Anaglyphenfotografie widmet und mittels dieser Technik ganz hervorragend den Fokus auf die Ästethik und Aussagekraft seiner Fotomotive legt. Um der Botschaft des Künstlers zu folgen, benötigen die Betrachter eine entsprechende Stereobrille, die natürlich bereit liegt. Die Aufnahmen vom Glasgang beispielsweise überzeugen derart, dass der Eindruck entsteht, man selbst sei in der Bundesschule zu Besuch. Heißer Tipp: Am 22. Juni gibt Pilz einen Workshop, Anmeldungen dafür gehen über die Galerieleiterin Ann-Katrin Rudorf. Sollte die Nachfrage groß sein, wäre der Fotograf auch zu einem zweiten Workshop bereit, ließ er am Freitagabend wissen.

Der Besuch in der Galerie ist übrigens kostenfrei.