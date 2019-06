Gemeinsames Musizieren im Freien

MOZ

Criewen Unter dem Motto "Willkommen im Grünen" lädt der Nationalpark-Chor Criewen am16. Juni ab 14 Uhr zum 48. Sängertreffen in den Lenné-Park Criewen ein. Acht Chöre haben ihre Teilnahme zugesagt. Zu hören sind der Stadtchor Schwedt, der Seniorenchor PCK, Chöre aus Schmargendorf und Günterberg, die Männerchöre Naugarten und Angermünde, der Nationalpark-Chor Criewen sowie der Handwerker-Männerchor Bad Freienwalde. Er nimmt erstmals am Treffen teil. In bunter Reihenfolge wechseln zeitgenössisches und modernes Liedgut einander ab. Den Auftakt gibt der Posaunenchor der Kirchengemeinde Criewen. Die Schirmherrschaft über das Treffen hat wieder der Bürgermeister der Stadt Schwedt, Jürgen Polzehl, übernommen. Durch das Programm führt die beliebte Schauspielerin Susanne von Lonski. "Für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen, Eis und etwas Deftigem ist gesorgt", sagen die Gastgeber.