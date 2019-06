Ein Song auf das Anderssein auf der Odertalbühne

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Oft haben sich die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ihre Stücke für Freiluftinszenierungen selbst geschrieben.

Das war so mit der "Schatzinsel" 2018 und im Jahr davor mit "Luther". Für diesen Sommer haben sie die Rechte für eine Open-Air-Produktion eingekauft und waren in einem engen Korsett. Denn die Urheber von "Shrek – Das Musical" sitzen in New York. Dort, am Broadway, war das Stück so erfolgreich, dass die Show 441 Mal über die Bühne lief.

Eigentlich wollen Theater Textvorlagen lieber auf sich "zuschneidern", mal etwas streichen oder hinzufügen. Das durften die Schwedter Theaterleute nicht. Alles musste wie am Broadway sein und sollte an den gleichnamigen Zeichentrickfilm erinnern. Doch Lars Franke, der in der Schwedter Produktion Regie führt, sieht eher eine Herausforderung darin, den "Shrek" in seinen vorgegebenen Grenzen auszureizen.

Seinem Schauspielteam ist dies am Premierenabend zumeist gelungen. Die Darsteller erzählen die Mär von dem grünen Monster Shrek in seinem Sumpf. Auf der Bühne entwickelt sich ein fröhlicher Mix, der Anleihen in der ganzen Märchenwelt nimmt und einem Rapunzelverschnitt gleicht. Jetzt könnte man nach Hause gehen, wenn da nicht hie und da witzige Textpassagen wären, die sogar philosophischen Tiefgang haben. Es gibt die eine oder andere Wendung, die für Drama sorgt, und schauspielerische und gesangliche Leistungen, die überzeugen.

Allen voran stolziert, tanzt und klappert mit den Hufen ein Esel. Er wird dank Schauspieler Michael Kuczynski zur Lieblingsfigur des Premierenpublikums, in dem auch Kinder sitzen und mitunter vor Freude kreischen. Der Esel ist nervtötend und liebenswert zugleich. Mit nimmermüder Energie schleicht er sich als Wegbegleiter in das Herz des mürrischen Shrek. Er hilft ihm beim Befreien der Prinzessin, die sich als jemand ganz anderes entpuppt. Kuczynski spielt den Esel in Gestik und Mimik witzig und singt und tanzt leichtfüßig zwischen Swing und Rock.

Dominik Müller als der große Shrek hingegen wirkt wie gefangen in seinem Kostüm und bleibt gesanglich eher blass. Eine Entdeckung ist Paulina Wojtowicz. Sie hat an der Musikakademie Gdansk studiert und als Studentin bereits in den Schwedter Produktionen "Luther" und "Tamara" auf der Bühne gestanden. Nun ist sie fertig ausgebildet, fest engagiert und spielt auf der Odertalbühne die Prinzessin Fiona. Paulina Wojtowicz spricht fast akzentfrei Deutsch, singt mit bezaubernder Stimme und lotet die Pole zwischen zickiger und liebreizender Prinzessin voll aus.

Der Schwedter "Shrek" ist toll besetzt bis in die Nebenrollen: Sabrina Pankrath spielt akkurat bis in die kleinste Bewegung die Holzpuppe Pinocchio. Conrad Waligura ist ein schnurrender Wolf im Fummel und Lisa Rothhardt gibt als sexy Drachenbraut eine Rockröhre sondergleichen. Schade, dass man sie in Schwedt nicht öfter in ähnlichen Gesangsrollen erleben konnte. Sie hat ein neues Engagement angenommen.

Doch was wäre all das bunte Bühnentreiben, wenn es nicht in einem grandiosen Finale endete. Es ist ein Plädoyer für die Vielfalt in Charakter und Aussehen. So singen Shrek und Fiona: "Du magst mich, wie ich bin." Und der Chor der Tiere stimmt ein: "Wir sind anders. Wir sind besonders." Das Ende vom Lied: Diese Sommerproduktion ist für Kinder und all jene Erwachsenen geeignet, die sich noch ein bisschen Kind-sein bewahrt haben.

Kaum war der Schlussapplaus verebbt, stieg die Spannung wieder: Der Theaterförderverein verlieh die Preise Schauspielerin und Schauspieler des Jahres. Die im Volksmund Uckermark-Oskar genannte Ehrung ging an Alexandra-Magdalena Heinrich und an Uwe Heinrich. Sie sind ein Ehepaar – und spielten in der Tragödie "Alle meine Söhne" ein Ehepaar. Dafür den Oskar.

Nächste Vorstellungen: 14., 15., 22., 28., 29. Juni um 20 Uhr und 23., 30. Juni 15 Uhr, Uckermärkische Bühnen Schwedt, Kartentel. 033332 538111