Hochseilakt begeistert Besucher

Spektakulärer Drahtseilakt: Mehrmaliger Höhepunkt während des drei Tage andauernden Flößerfestes am Wochenende sind die Akrobatikbeiträge der Geschwister Weisheit in schwindelerregender Höhe. Mit dem Motorrad befahren sie das schmale Seil. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Finowfurt rückt zusammen: Das große Feuerwerk wird stets bereits am Flößerfest-Freitag in den Nachthimmel geschossen. Unzählige Besucher kommen am Ufer des Kanals zusammen, um sich das Lichtspektakel anzuschauen. Allein am Freitagabend besuchten etwa 5000 Menschen das Fest.Mehr Bilder: www.moz.de © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt