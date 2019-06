Ort der Trauer und Begegnung

Hans Still

Schönwalde (MOZ) Es braucht nicht viele Erklärungen, um das Leid zu erkennen. Erst legt die Frau am neuen Gedenkstein auf dem Schönwalder Friedhof ein Blättchen nieder, dann fließen Tränen. Ein Nahestehender nimmt sie in den Arm, beide stützen sich gegenseitig. "Es gibt nach meiner Erfahrung wirklich in jeder Familie Sternenkinder. Aber das Thema wird oft im Herzen vergraben und kommt selten oder gar nicht zur Sprache", berichtet später die Schönwalderin Dana Waschinsky-Wolff über ihren Antrieb, 2016 den Verein "Herzenssache - Nähen für Sternchen und Frühchen" zu gründen. Auch sie bangte einst, ob ihr Frühchen durchkommen wird - der Junge war zum Glück ein Kämpfer. Heute ist sie Mutter zweier Söhne. Weil sie schon immer gern näht und strickt, kam sie dann auf die Idee, Stoffreste für die Frühchen umzuarbeiten. Zudem wusste sie aus der Charité, dass in den Krankenhäusern diese Sachen fehlen. "Für ein Frühchen gibt es keine Kleidung. Und es tut den Eltern weh, das Kindchen immer nackt im Brutkasten zu sehen. So fing alles an", erzählt die Vereinsvorsitzende am Sonnabend in der Nähe der Pfarrscheune.

Zuvor Andacht in der Kapelle

Ein Stunde zuvor wurde unter großer Beteiligung ein wunderbarer Ort der Erinnerung eingeweiht. Der Pankower Steinmetz Steven Wloch schuf einen Stein, der mit einem aus Bronze gegossenen Baum, einem Regenbogen und mehreren Bronzeblättern die Betroffenen zum Gedenken einlädt. Zudem wurden ein Baum gepflanzt und eine Bank aufgestellt. Pfarrer Arne Warthöfer lud zuvor in die Friedhofskapelle ein, um mit Episoden aus dem Leben Martin Luthers, Liedern und abschließend dem Vaterunser einen würdigen Rahmen zu schaffen.

Das Ensemble aus Stein, Baum und Bank spricht die Betroffenen gefühlvoll an und erfüllte seinen Zweck eher, als es Dana Waschinski-Wolff erwartet hatte. "Es ist gar nicht lange her, da saßen wir auf der Bank. Es kam ein Paar und befragte uns nach dem Sinn des Steines. Als ich erzählte, drehte sich die Frau mit Tränen um. Wie sie dann sagte, gab es auch in dieser Familie vor 30 Jahren ein Sternenkind."

2016 gründeten die Schönwalder den ersten Verein, der sich diesem Anliegen annahm - mittlerweile gibt es deutschlandweit mehrere Vereine. "Nach meinen Recherchen waren 2016 genau 8,6 Prozent aller geborenen Babys Frühchen. Im statistischen Jahrbuch von 2017 findet sich die Zahl von 3003 Babys, die tot geboren wurden. Nach meinem Eindruck wird diese Zahl ansteigen", befürchtet die Vereinsvorsitzende.

Trotz des ernsten Themas wird im Pfarrgarten gelacht und gesungen. Der Verein hat mit der Kinderbuch-Autorin Cally Stronk eine neue Schirmherrin, die mit Beifall begrüßt wurde und später den Kindern in der Scheune Geschichten erzählt. Außerdem wird sie am 24. Juli in der Wandlitzer Bibliothek zu einer Schreibwerkstatt für Kinder im Alter von neun bis elf Jahren einladen.

Kaffee und Kuchen stehen im Pfarrgarten bereit. Dass sich nicht nur Kinder und Frauen dort tummeln, sondern auch einige Männer zu sehen sind, liegt auch an einer Gruppenreise. Am Pfingstwochenende kamen 51 der insgesamt 300 Mitglieder in der Wandlitzer Jugendherberge zur Versammlung und zum gemeinsamen Nähen zusammen. Dabei entstehen Mützen, Jacken und Hosen, aber auch Einschlagdecken für die Sternenkinder. Aktuell wird übrigens Kleidung in den Größen 44 und 46 gebraucht. Kontakt über Telefon: 0160 97475388.