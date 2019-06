74 Schüler feiern ihr Erwachsenwerden

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Sonnenblumen, Lieder der "Golden Voices" und Worte von Pfarrer Christoph Zimmermann haben am Sonnabend 74 junge Frauen und Männer des Katholischen Schulzentrums Bernhardinum bei ihrem Take off im Fürstenwalder Dom begleitet.

Nun gehören die Achtklässler offiziell zum Kreis der Erwachsenen. Zimmermann, der einst als Seelsorger am Bernhardinum arbeitete und nun eine Pfarrstelle in Neuruppin innehat, kam für den feierlichen Akt zurück nach Fürstenwalde. Man dürfe nicht alles vergessen, was einen begleitet hat, gab er den jungen Menschen mit auf den Weg: "Man muss eine Balance zwischen dem finden, was man zurücklassen kann und dem, was man mitnehmen muss."

"Es ist aufregend, die Zeit ging so schnell vorbei", sagt Tina Hanke, deren 13-jährige Tochter Celina nun auch zu den Erwachsenen gehört. "Man wird in die Gesellschaft aufgenommen und nicht mehr als Kind angesehen", beschreibt die junge Frau, was ihr der Tag bedeutet. Das Take off gibt es in Fürstenwalde seit 15 Jahren. Es wurde als alternative Jugendfeier für nicht getaufte Schüler des Bernhardinums initiiert. 2004 gaben Pater Theo und Pfarrer Martin Haupt 17 Teilnehmern ihren Segen. Diesmal segneten Pater Theo und Pfarrer Zimmermann viermal so viele Schüler.