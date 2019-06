Bläser sorgen für Andrang

An der Quelle: Luca und Christel Sonnenburg aus Fürstenwalde sind zum Konzert nach Langewahl geradelt. Rund 200 Gäste genossen dort Natur und Musik. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Blasmusik, sagt Luca, sei nicht so sein Fall. Darum packt der siebenjährige Fürstenwalder zur Sicherheit seine Musikbox ein, bevor er am Pfingstsonntag mit seiner Oma nach Langewahl radelt.

Dort, an der Quelle, spielen nämlich die Fürstenwalder Stadtmusikanten. Luca und Christel Sonnenburg machen es sich auf einem Stamm bequem. An den Tischen ist es schon mächtig voll.

"Wir sind jedes Jahr hier, die ganze Gegend ist so schön", sagt Peter Krüger. Der Fürstenwalder sitzt zwischen Frau und Tochter und genießt den Blick auf die Quelle. Peter Milz aus Streitberg hat sich ebenfalls für einen Ausflug in die Dubrower Berge entschieden. "Das ist ein wunderschöner Platz, früher war hier meine Trainingsstrecke", erzählt der 75-Jährige, der Marathons gelaufen ist – und zweimal sogar die 100 Kilometer bezwang.

So viel Zeit zum Plaudern hat Bärbel Kleinschmidt nicht. Die Bürgermeisterin von Langewahl verkauft am Grillstand Fleisch und Würste. "Rund 200 Leute sind jetzt bestimmt hier", schätzt Gemeindevertreter Marcel Zint, der aufpasst, dass nichts anbrennt. Luca hat sich für einen Riesen-Lolli entschieden, den er nun zufrieden schleckt. Die Musikbox lässt er aus.

Orchester entscheidet über Ziel

Monika und Horst Wolter aus Rauen haben sich für das Pfingstkonzert im Trebuser "Seeblicks" entschieden – weil dort das 1. Brandenburgische Garde-Blasmusikkorps spielt. "Wir haben das Jugendorchester lange nicht gesehen, es hat sich mächtig entwickelt, in Klang und Repertoire", sagt Horst Wolter, der selbst im Gesangsverein Markgrafenstein singt. Und darum habe der "Seeblick" Bad Saarow und Storkow als Ziele ausgestochen. "Wir kennen das Orchester, die Musik gefällt uns", sagt auch Manfred Wilke, der mit Ehefrau Marlies aus Fürstenwalde gekommen ist und einen der letzten Plätze ergattert hat. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so voll wird", ist Restaurant-Inhaber Lutz König erfreut. 60 Plätze habe der Biergarten, zum Konzert kamen noch 40 hinzu. Sabine Nolte und Christian Penk haben sich einen der besten Tische gesichert. Das Paar aus Woltersdorf begleitet seinen Sohn Max, der seit zweieinhalb Jahren im Orchester spielt. In Erkner sorgte derweil der Männerchor "Harmonie" für Stimmung. Rund 400 Gäste lauschten ihm im Garten des Heimatmuseums.