Kanalfest ohne Badewannen

René Matschkowiak

Eisenhüttenstadt Es ist der Höhepunkt jedes Kanalfestes und auch am Pfingstmontag war das Drachenbootrennen wieder der Zuschauermagnet, den sich die Veranstalter wünschen. Wobei es in diesem Jahr bei dem Fest einige Neuerungen gab, die nicht alle zündeten. Zum ersten Mal zeichnete die Stadt allein verantwortlich für das Kanalfest. Freilich wollte man da auch eigene Akzente setzen. So wurde das durchaus beliebte Badewannenrennen gestrichen, zum Verdruss einiger Besucher, und dafür wurde ein Stehpaddelwettbewerb ins Leben gerufen. Der erste Lauf allerdings, der nach der Eröffnung des Festes stattfinden sollte, fiel ersatzlos mangels Beteiligung aus. "Wenn man mitmachen will, muss man natürlich schon in Badesachen erscheinen, weil Wasserkontakt quasi unvermeidlich ist. Außerdem sollte man das schon mal geübt haben", kommentierte ein Besucher, der sich für die Wiedereinführung des Badewannenrennens aussprach.

"Rückwärtsfahrer" am Start

So konnten sich die Drachenbootteams ganz in Ruhe auf ihren Wettbewerb vorbereiten. Die "Rückwärtsfahrer" sind die Mannschaft, die schon seit Beginn mit am Start ist. "Der Name kommt vom Rudern, denn dort fahren wir ja rückwärts", erklärt Teamkapitän Jan Battmer. Für die Eisenhüttenstädter Ruderer, die sogar ein eigenes Drachenboot haben, gibt es trotzdem keine Sieggarantie. "Das sind für uns komplett andere Bewegungsabläufe als wenn man im Zweier oder Vierer sitzt", so Jan Battmer. "Schon allein, dass man vorwärts fahren muss, ist ungewöhnlich", meint er lachend. Trotz allem wollen sie ihr Abonnement der letzten drei Kanalrennen auf den 2. Platz nicht verlängern.

Trommlerin frisch verheiratet

Vor etlichen Jahren hatten sie auch mal gewonnen. Vielleicht bringt Trommlerin Denise, die erst am Sonnabend in den Hafen der Ehe eingelaufen ist, ihnen in diesem Jahr das nötige Glück. Die Vorzeichen waren jedenfalls günstig, denn das Favoritenteam, die "Spreeteufel" aus Beeskow, konnte nicht in voller Besetzung antreten. Für Vereinsgründer Karsten Karras zwar kein Beinbruch, aber wahrscheinlich doch ungewohnt. 2013 hatte der Bauunternehmer den Drachenbootverein in Beeskow gegründet und mittlerweile ist er auch beim Kanalfest gesetzt. Schon allein, weil er zwei Drachenboote mitbringt und sich um die Steuerleute kümmert. Die Trommler allerdings kommen von jedem Team selbst und schon lange bevor es losgeht wird am Startprozedere getüftelt. "Den meisten Freizeitteams, die sonst nicht zusammen fahren, rate ich zu nicht ganz schnellen Schlägen am Anfang des Rennens", erklärt der Fachmann.

Mit nur zehn statt 16 Mann im Boot ging es ins erste Rennen. Das beendeten die "Spreeteufel" mit dem 2. Platz von drei Startern. Richtig trainiert haben auch die Mitarbeiter des Evangelische Jugend- und Fürsorgewerks (EJF). 2018 wurde ihr Team gegründet, so Roberto Lugevis. Als einer der wenigen Mannschaften sitzen mehr Frauen als Männer im Drachenboot. Zumindest war generell die maximale Männerzahl in diesem Jahr in den Booten begrenzt, was für mehr Ausgeglichenheit unter den Startern sorgte.

Für Martina Harz von der Stadt Eisenhüttenstadt, die auch moderierte, war die Premiere des Festes unter Alleinorganisation ein Erfolg. "Allerdings wäre das auch nicht ohne die vielen Partner gegangen, die uns unterstützt haben", betont sie.