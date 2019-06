SV Altlüdersdorf: Erste Abgänge sind fix

Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Nach dem freiwilligen Abstieg in die Brandenburgliga ist der SV Altlüdersdorf bemüht, seine Mannschaft zusammenzuhalten. Das Gros des Teams bleibe, ist Trainer Steffen Borkowski überzeugt. Die ersten Abgänge gibt es dennoch schon zu verzeichnen. So werden zwei Offensivspieler den Verein Richtung Torgelower FC Greif verlassen. Der 25-jährige Kamil Krzysztof Zielisnki (46 Spiele und 21 Tore für den SVA) schließt sich ebenso dem Oberligisten an wie der 23-jährige Jakub Jan Klimko (13 Tore in 66 Spielen). Beide Akteure spielten seit 2017 für Altlüdersdorf und erzielten am Sonnabend die Tore beim 3:2-Sieg gegen Torgelow. Im Bericht zur Partie heißt es auf der Internetseite des SVA: "Es ist sehr erfreulich, dass ein Gros des Teams Charakter zeigt und seinen Verbleib auch für die Brandenburgliga zugesagt hat. Andererseits ist es aber auch bezeichnend, dass wahrscheinlich die beiden Spieltags-Torschützen mit hohen Summen geködert wurden und nach Torgelow wechseln werden." Derweil sieht Hrachik Gevorgyan seine Zukunft in Berlin. Der Armenier wird weiter in der Oberliga aktiv sein, wechselt zu Hertha 03 Zehlendorf. Das gab der Verein auf seiner Website bekannt. Ausgebildet bei Tennis Borussia, wo er 2014/15 mit der B-Jugend in der Bundesliga spielte, lief der 20-Jährige in 43 Oberliga-Spielen für das Oberhavel-Team auf. Zudem kann er auf acht Länderspiele in der armenischen U-19-Nationalmannschaft.