Waldbrand bei Bernöwe gelöscht

Anja Hamm

Schmachtenhagen (MOZ) Mit sieben Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Sonntagmittag zu einem Waldbrand an der Straße zwischen Schmachtenhagen und Bernöwe ausgerückt. 2500 Quadratmeter Wald und Heide standen dort in Flammen, teilte Stefan Rannefeld von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin am Dienstag mit. Ein Spaziergänger hatte den Waldbrand gegen 12.50 Uhr gemeldet.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand und die Glutnester löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an, sagte Polizeisprecher Stefan Rannefeld.