Anja Hamm

Leegebruch (MOZ) Mehrere rechte Symbole wie Hakenkreuze und Doppelsiegrunen sowie Beleidigungen haben Unbekannte an die Fassade eines Discounters in der Eichenallee in Leegebruch geschmiert.

Die Symbole und Schriftzüge wurden mit schwarzer Farbe offenbar in der Nacht zu Sonnabend aufgebracht, wie der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Stefan Rannefeld, am Dienstag mitteilte. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.