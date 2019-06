Hildegard Knef in der Kulturkirche

Burkhard Keeve

Linde (MOZ) Da stand sie plötzlich wieder, die Schauspielerin, Chansonsängerin und Autorin Hildegard Knef. Herbeigezaubert in die schöne Feldsteinkirche in Linde, in die das Licht der Abendsonne fällt und alles in wundersame Farben taucht. Ganz real war hingegen das Quartett vom Chansontheater Berlin, das der Förderverein Kulturleben Linde, eingeladen hatte, um mit seinem zweistündigen Programm "So oder so ist das Leben" der Diva Hildegard Knef (1925 bis 2002) zu huldigen.

Elke Schrepel am Piano, Elisabeth Ruhe (Flöte), Sprecherin Silvia Höhne sowie Sängerin Dorothee Wendt gelang es, die Figur lebendig werden zu lassen. Die Arrangements für Klavier und Flöte von Robert Bowness-Smith gaben der tiefen Knef-Wendt-Stimme den notwendigen Halt, gleichzeitig aber auch Raum zur Interpretation, vor allem machten sie die Texte gut hörbar.

Im Wechsel von Musik und Text, die sämtlich aus der Feder des Stars selbst stammten, wurde der Knef-Abend von gut 80 begeisterten und applaudierenden Zuhörern verfolgt. Am Ende sagte ein Besucherin: "Jetzt muss ich unbedingt mal eine Autobiografie von Hildegard Knef lesen."